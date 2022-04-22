Ağrılı öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürünün makam aracıyla okuluna gitti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla müdürlük makamını temsil olarak Akşemsettin İlkokulu öğrencisi Eda Nur Bozkurt’a bıraktı. Ziyaretin ardından makam aracıyla kendi okuluna giden Bozkurt’un mutluluğu gözlerinde okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Akşemsettin İlkokulu 4 sınıf öğrencileri Eda Nur Bozkurt ve Emir Yıldırım, sınıf öğretmeni Maide Yenibaş ve okul müdürü Yakup Ergül ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti. Kökrek, öğrencilerle bir süre sohbet edip müdürlük makamını temsil olarak öğrenci Eda Nur Bozkurt’a bıraktı. İlk olarak makamda şube müdürü Mehmet Özmüş’ü telefonla arayarak mesleki eğitim merkezi okuyan öğrenci sayıları, halk eğitim merkezlerinde açılan kurs ve kursiyerler sayılarını isteyen öğrenci Bozkurt, heyecanı ve sevinci bir arada yaşadı. Öğrencilerle yakından ilgilen ve tablet hediye eden Kökrek, koltuğunu devrettiği Bozkurt ve Yıldırım’ın makam aracıyla okullarına bırakılması talimatı verdi. Makam aracıyla okula giden öğrenciler okul müdürü Ergül ve öğretmenler tarafından karşılandı. Çok mutlu olduklarını dile getiren öğrenciler, Kökrek’e teşekkür etti.

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