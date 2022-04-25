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Antibiyotik özelliği bulunan Ağrı Geven Balı, Coğrafi İşaret Belgesi aldı

İHA

Antibiyotik özelliği bulunan Ağrı Geven Balı, Coğrafi İşaret Belgesi aldı

Türk Patent ve Marka Kurumunun Coğrafi işaret olarak tescil ettiği Ağrı Geven Balının lansmanı düzenlendi.
Bitki örtüsü bakımından zengin olan Ağrı’da, bu zenginlikten kaynaklı olarak yörede üretilen ve hem özelliği hem de sağlık açısından faydalı olmasından dolayı birçok araştırma ve incelemeden geçen Ağrı Geven Balı, Coğrafi İşaret Belgesi aldı. Bu kapsamda Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda Ağrı Geven Balı Coğrafi İşaret Lansmanı düzenlendi. Lansmana, Vali Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ebumuhsin Bulut, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, SERKA İl Koordinatörü Gökhan Özince, Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi proje uzmanları, Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç ve kentte arıcılık faaliyetleri yürüten üreticiler katıldı.
“İlimizde arıcılık ve balcılık özellikle son yıllarda ciddi bir ivme kazandı”
Lansmanda lezzetlerin çeşitliliğini yitirmemesi ve kırsal kalkınma için son derece önemli olan coğrafi işaretin alınmasının zor ve meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Vali Dr. Osman Varol, “Bugün çok önemli ve keyifli bir gün. Güzel bir vesile için bir araya geldik. Ağrı’mızın bir takım değerlerini ortaya çıkarmak ve tescillemek için yaptığımız çalışmalardan bir tanesi sonuç verdi ve yakın zamanda Ağrı Geven Balı Coğrafi İşaret belgesi aldı. Yani orijinalliğini ve patentini tüm dünyaya.Bu Coğrafi İşaret süreci çok zahmetli bir süreç. Ürününüzün gerçekten size ait olduğunu, benzersiz olduğunu ve bir takım özellikleriyle öne çıktığını bilimsel olarak kanıtlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçlerin tmamı başarılı bir şekilde yürütüldü ve Coğrafi İşaret Belgesini almış oldu. İlimizde arıcılık ve balcılık özellikle son yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Bugün sonuç itibariyle 25 bin puanlık bir varlığımız var. Yılda 230 ile 280 ton arası bir üretimimiz var. Çiftçilerimize ve üreticilerimize verilen çok önemli destekler var. Bir takım kısır tartışmaları bir kenara bırakıp birlik olursa, tüm güçler bir araya gelip Ağrı’nın menfaati için gerekli gayreti ortaya koyarsa yapamayacığımız hiçbir şey yok. Ben bu Coğrafi İşaret Belgesinden sonra sektörümüzün daha da gelişeceğini ve Türkiye çapında satışlarımızın artacağını düşünüyorum.” İfadelerine yer verdi.
Geven balının Ağrı’ya özgü olmasının nedeninin arıların sadece bu yörede yetişen çiçek ve bitkilerden aldığı aramayla yapılmış olmasını vurgulayan Vali Varol, “Tabi ki bu balın bize özgü olmasını getiren, bizim yöremizde yetişen bir takım çiçeklerden ve otlardan arıların aldığı aromayla yapılmış olması. Sadece bizim bölgemizde yetişen bir takım bitkilerle üretildiği için öncelikle kendine özgü bir tadı var. Bizler kamu görevlisi olarak bal üretiminin yapıldığı çeşitli bölgelerde çalıştık. Ben bir tüketici olarak da çok farklı ve çok hoş bir tadı olduğunu söyleyebilirim. Tanıştığımız birçok insana bu balları hediye olarak veriyoruz. Onlardan da hep iyi dönüşler alıyoruz. Diğer taraftan antibiyotik demesekte en azından koruyucu, bağışıklık sistemini güçlendirici özellikler balda var zaten ama bizim yöremizdeki bir takım bitkilerden dolayı bu özelliğin geven balında biraz daha ön plana çıktığını söyleyebilirim. Biz herkese bu tatmalarını ve tüketmelerini öneriyoruz.” Dedi.
“Ruh sağlığı için bülbülün sesi ne ise, vücut sağlığı için de Ağrı’nın balı odur”
Yine düzenlenen programda konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, “Coğrafi işaret anlamında belki de Ağrı’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ağrı’nın çok önemli ürünleri var. Ağrı bir botanik bahçesi, bütün çiçeklerin mevcut olduğu güzel bir vilayet. Bu Ağrı’ya özgü özellikler bala da nüksetmiştir. Her gittiği yerde bir iz bırakmıştır. Kim bu balı tattıysa mutlaka bir daha almak istemiştir. Ruh sağlığı için bülbülün sesi ne ise, vücut sağlığı için de Ağrı’nın balı odur.
Lansmanı sonunda Vali Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı geven balı Coğrafi İşaret Tescil Belgesini Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç’a takdim etti.

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