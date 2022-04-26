Vali Varol başkanlığında çocuk koruma il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilebilmesi amacıyla kurulan Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulunun 2022 Yılı 2’inci toplantısı, Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kentte haklarında çeşitli tedbir kararları alınmış olan çocukların tedbir kararlarının uygulanma süreçleri değerlendirilip davranışsal bağımlılıklar ile ilgili yapılabilecek çalışmalar ele alınarak adli destek ve mağdur hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması noktasında istişarelerde bulunuldu.

En büyük gayelerinin çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Vali Varol, çocuğa yönelik her türlü şiddeti ve istismarı önlemek için devletin genelde aldığı tedbirlerin, valilik koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği halinde kentte etkin bir şekilde uygulandığını belirtti.

Çocuklar konusunda çalışan tüm kurumların görevlerini hassasiyetle yerine getirdiğine olan inancını vurgulayan Vali Varol, tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde il genelinde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan sunumun ve gündem maddelerinin görüşülmesi ile süren toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Vali Varol’un başkanlığındaki toplantıya, Ağrı Belediye Başkan V. Cengiz Kılıç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ile komisyonun diğer üyeleri katıldı.

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