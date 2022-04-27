Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yapımı devam eden Fen Lisesinde incelemelerde bulundu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Doğubayazıt ilçesini ziyaret ederek hayırsever Çoktin ailesi tarafından yaptırılan ve yapımı devam eden Ömer Çoktin Fen Lisesinde incelemelerde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile birlikte hayırsever Çoktin ailesi tarafından yaptırılan ve yapımı devam eden 24 derslikli Ömer Çoktin Fen Lisesi, 200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu ve spor salonunda incelemelerde bulunarak inşaat hakkında bilgi aldı. Okul inşaatının her kademesini gezen ve kontrol eden Kökrek, 20222023 eğitim öğretim yılında Ömer Çoktin Fen Lisesinde eğitim öğretimin başlayacağını belirtti. Eğitime verdikleri destek ve katkılardan dolayı Çoktin ailesine teşekkür eden Kökrek, Ömer Çoktin Fen Lisesinin Doğu Anadolu Bölgesinin en modern Fen Lisesi olacağını söyledi.

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