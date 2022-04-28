Ağrı’da siyer yarışmasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı

Peygamber Sevdalıları tarafından "O'nu oku, O'nu yaşa" temasıyla Türkiye geneli düzenlenen ve Ağrı’da binlerce Peygamber sevdalısının katıldığı siyer yarışmasının ödülleri dağıtılmaya başladı.

Ağrı’da binlerce kişinin katılım sağladığı Siyer Yarışması’nda onlarca kişi dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Siyer yarışmasında dereceye girenlere ödülleri yarışma koordinatörleri tarafından Vakfın İl temsilciliğinde takdim edildi.

Ödül dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı İl Temsilciliği Sözcüsü Doğan Özmen, "Peygamber Sevdalıları Vakfı olarak Türkiye genelinde her sene düzenlenen "O’nu Oku O’nu Yaşa" temalı siyer yarışmasında dereceye giren kardeşlerimizin ödüllerini kendilerine takdim ettik. Ağrı merkez ve ilçelerimizde onlarca kazanan yarışmacımız oldu. Taşlıçay, Patnos, Doğubayazıt, Eleşkirt’te ödül kazanan yarışmacılarımız oldu. Bu ödül kazanan yarışmacılarımızı, kardeşlerimizi Peygamber Sevdalıları Vakfımızın İl Temsilciliğine çağırıp ödüllerini kendilerine takdim ettik. Buradaki amaç, çocuklarımıza peygamberin hayatını, başta kendimiz de olmak üzere okutup yaşatmamız lazım. Çocuk peygamberimizin hayatını okuduğu sürece ticarete atılırsa ticarette dürüstlüğü öğrenecek dürüst olacak, sosyal bir ortamda oturduğu zaman, konuştuğu zaman, peygamber toplumda nasıl oturmuş, nasıl kalkmış, nasıl davranmış, nasıl yemek yemiş, nasıl insanlar ile kardeş olmuş, nasıl iyilik yapmış bunları okudukça en azından toplumda yararlı bir birey haline gelecektir. Dolayısıyla hem kendini, hem toplumu, hem ailesini hem dünyada hem de ahirette kurtarmış olacaktır. Yani bizim gayemiz de buna vesile olabilmektir, elimizden geldiği kadar da yapmaya çalışacağız inşallah. Ağrımızda özellikle yarışmaya katılan kardeşlerimiz olsun, buna ön ayak olan, emek veren, bu uğurda çalışan, kayıt alan kardeşlerimizden Allah razı olsun diyoruz, Allah onları da bizleri de peygamber efendimize komşu eylesin diyoruz, ödül alanları da tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.