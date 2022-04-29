AİÇÜ’nün üç lisansüstü programı daha YÖK’ten onay aldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin (AİÇÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde ikisi doktora biri yüksek lisans olmak üzere üç yeni program açılması teklifi, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylandı. Açılan programa ilk öğrenciler, 20222023 EğitimÖğretim güz döneminde alınacak.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 6 Nisan 2022 tarihindeki toplantısında alınan kararla, AİÇÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Coğrafya ve İslami İlimler Ana Bilim Dalları Doktora Programı ile Hemşirelik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programının açılmasına karar verildi. Böylelikle AİÇÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 7 olan doktora programı sayısı 9’a, 20 olan yüksek lisans programı sayısı 21’e yükseldi.

AİÇÜ’deki lisansüstü programlarının daha nitelikli ve çeşitli hâle getirilmesine yönelik adımlar attıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, bugüne kadar 435 lisansüstü mezun veren Üniversitenin 825 aktif öğrenci ile lisansüstü eğitimöğretim faaliyetleri sürdürdüğünü, bölgenin ve ülkenin gereksinimleri doğrultusunda yeni lisansüstü programların açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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