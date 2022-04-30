Başkan Sayan belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır iftarda bir araya gelemediği belediye çalışanlarıyla düzenlenen yemeğinde bir araya geldi.

Belediye tarafından Fatih Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Sayan, iftardan sonra yaptığı konuşmada, kimsenin kimseden üstün olmadığını ifade etti.

Belediye personeli ile iftar programında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayan, belediye çalışanlarının mağdur olmaması için ne gerekiyorsa yapacağını ve her zaman işçiden yana olduğunu ifade etti.

Belediye başkanlığına başladığı dönem kimseyi işten atmayacağını söylediğini hatırlatan Sayan, "Belediye başkanlığına başladığım gün siyasi görüşü ne olursa olsun, yeter ki belediyeye çalışsın, yeter ki bu halka hizmet etsin, kimseyi ekmeğinden ve işinden etmeyeceğim dedim. Siz eğer geçmişe bakarsanız belediye başkanlarının kaç kişiyi işten attığını elini vicdanınıza koyarsanız kendiniz bunu idrak ediyorsunuz ve görüyorsunuz. Geldiğim zamanda herkes sendika için bir şeyler söyledi. Ben yine dedim ki sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ne sendikaya ihtiyacınız var, ne ağa babaya, ben sizin belediye başkanınızım, hakkınızı korurum. Onların hiç tasavvur edemeyeceği bir zam size verdik. Hakkınızdı ama biz de görevimizi yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şeref sözü vermişti ve 40 bin işçi attı. Ben burada 3 işçinin işine son verdim. 3 işçi de sosyal medyada benim anneme, babama, dedeme ve sülaleme küfür etti. Hepinizin sosyal medya hesapları var ve belediyenizin hizmetlerini paylaşmanız lazım. Ama ben halen görüyorum, adam benim zabıtam gitmiş başka bir partinin il başkanı olmuş ve gece gündüz whatsapp durumunda bana küfrediyor. Bunlar hoş şey değil." İfadelerini kullandı.

Sayan ayrıca, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine belediye tarafından dağıtılan etin yanı sıra Ramazan Bayramı için ihtiyaç sahibi her bir aileye ikişer kilogram şeker de dağıtılacağını kaydetti.

Düzenlenen program Sayan’ın belediye personeli ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.

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