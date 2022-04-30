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Ağrıspor ve Trabzonspor bayrağı Ağrı Belediyesinde dalgalandı

İHA

Ağrıspor ve Trabzonspor bayrağı Ağrı Belediyesinde dalgalandı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye binasına Trabzonspor ve Ağrıspor bayrağı asarak birlik mesajı verdi.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrıspor ve Trabzonspor bayrağı belediye binasına asmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bildiğiniz üzere Patnos ilçemizde Trabzonspor bayrağının asılıp indirilmesi olayı Türkiye’de bazı yanlış anlaşılmalara sebep olmuştur. Bundan dolayı ilimiz, belediyelerimiz sosyal medya mecraları başta olmak üzere birçok basın yayın organında linç edilmek istenmiştir. Oysaki Patnos’taki olay münferit bir olaydır. Patnos ve Trabzon kardeşliğini bütün Türkiye biliyor. Trabzon ve Ağrı kardeştir, kimse bu kardeşliği bozamaz. Biz bu kardeşliğe binaen bugün Belediye binamıza hem Ağrıspor’umuzun bayrağını hem Trabzonspor’umuzun bayrağını hem de Ağrı ve Trabzon’un üzerinde yaşadığı Türkiye topraklarının sembolü olan Türk Bayrak’ımızın sembolünü belediye binamıza astık. Nifak sokmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Trabzonspor’un başarısı hepimizi mutlu etmiştir. Türkiye’deki takımların başarıları bizi mutlu eder. Trabzon bir Anadolu sevdasıdır. Ben bütün Ağrılılar adına Trabzonspor’a başarılar diliyorum. Biz önce Ağrıspor’luyuz. Trabzonspor’a da üstün başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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