Başkan Sayan sözünü tuttu, Ramazan ayı boyunca her gün 2 kilo et dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sayan sözünü tuttu, Ramazan ayı boyunca her gün 2 kilo et dağıtıldı

İHA

Başkan Sayan sözünü tuttu, Ramazan ayı boyunca her gün 2 kilo et dağıtıldı

Ramazan ayı boyunca günlük 2 kilo et dağıtımı sözünü tutan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’a, yardımdan faydalanan vatandaşlardan dua yağdı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ramazan ayı başlangıcında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ramazan ayı boyunca evine et alabilecek durumda olmayan vatandaşlara günde 2 kilo et yardımı yapılacağını söylemişti. Bu paylaşımın ardından, Başkan Sayan’ın et dağıtımı yapacağını yalanlayanlar oldu. Eleştirilere cevap olarak verdiği sözü tutan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtımı yaptı. Başvurular alındıktan sonra sıraya göre et almaları için davet edilen vatandaşlar ise, Başkan Sayan’ın kendilerini mağdur etmediğini ve sözünde durduğunu dile getirdi.
Ağrı Belediyesine et almak için gelen vatandaşların yaptığı açıklamalarda, “Allah belediyemizden razı olsun. Savcı başkanın dediği gibi her gün gelip etimizi aldık. Ramazan boyunca soframız etsiz kalmadı. Allah razı olsun bize her gün et verdi. Allah hayrını kabul etsin. Allah başımızdan eksik etmesin. Gerçekten de fakir ve fukaranın babasıdır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay Kadın Kolları üyeleri bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Kızılay Kadın Kolları üyeleri bayram öncesi ...
Ağrıspor ve Trabzonspor bayrağı Ağrı Belediyesinde dalgalandı
YEREL HABERLER Ağrıspor ve Trabzonspor bayrağı Ağrı Belediyesinde ...
Ağrı’da bayram öncesi havadan trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da bayram öncesi havadan trafik denetimi yapıldı
Başkan Sayan belediye çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Sayan belediye çalışanlarıyla iftarda bir ...
Ağrı’da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da bayram öncesi trafik denetimi yapıldı
Ağrı’da Sözleşmeli Tarım Lansmanı ve Tohum Dağıtım Töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da Sözleşmeli Tarım Lansmanı ve Tohum Dağıtım ...
AİÇÜ’nün üç lisansüstü programı daha YÖK’ten onay aldı
YEREL HABERLER AİÇÜ’nün üç lisansüstü programı daha YÖK’ten onay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.