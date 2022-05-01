Ağrı Belediyesinin şeker dağıtma organizasyonu bazı kişiler tarafından sabote edildi

Ağrı Belediyesinin Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere verdiği 2 kilo şeker dağıtımı, bazı kişiler tarafından sabote edildi.

Ağrı Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında her gün 2 kilo et dağıtımından sonra Ramazan Bayramı öncesinde de 2 kilo şeker desteğinde bulunacağını açıklamıştı. Bunun üzerine bayram öncesi Ağrı Belediyesi hizmet binasına ait alanda daha önce müracaat eden 5 bin 400 kişiye şeker dağıtımı gerçekleşti. Şeker dağıtımı organizasyonu esnasında dağıtımı sabote etmek isteyen bazı kişiler kolileri kapmak için kalabalığı provoke ederek yetkililerin üzerine saldırdı, onlarca koliyi yağmaladı.



Vatandaşlar tepki gösterdi

Belediye hizmet binasına ait duvarlardan atlayarak geçmek isteyen kişiler yetkililerle karşılaştı. İçerisinde 1’er kilo, 8 adet şekerin bulunduğu koliyi omuzlayan şahıslar kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Yoğun kalabalığın izdihamına maruz kalan yetkililer müdahale etmekte sorun yaşadı. Ağrı Belediyesine bağlı yetkililer daha sonra kalabalığı kontrol altına alarak vatandaşlara 2’şer kiloluk şeker ikramlarını tek sıra halinde dağıttı.

Başkan Sayan konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Ağrı halkı başı dik ve gururlu 5 bin 400 kişiye 2’şer kilo olarak ikram edeceğimiz bayram şekeri organizasyonumuzu sabote edip hizmetimizi karalamak isteyen bir kaç provokatör Ağrı’yı temsil etmiyor, edemez. Onları sizin vicdanına havale ediyorum. Videoda tespit edilen kişiler hakkında şikayette bulunacağız.”

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