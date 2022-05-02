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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Varol'dan bayram ziyaretleri

İHA

Vali Varol'dan bayram ziyaretleri

Ağrı Valisi Osman Varol, bayramın ilk gününde görevi başında olan personelleri, koruma altındaki çocukları ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Vali Osman Varol, Burçin Uysal Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programına katılarak kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Katılımcılarla tek tek bayramlaşan Vali Varol, “Korona virüsün etkisini kaybettiği, bayram coşkusunun doyasıya yaşandığı bugün manevi huzur içerisinde idrak ettiğimiz rahmet ve mağfiret ayı Ramazan’ı geride bırakarak bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor ve bayramınızı canıgönülden kutluyorum” dedi.
Bayramlaşma programında Vali Varol’a 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vali Yardımcısı/Hamur Kaymakam Vekili Kerem Türker, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, İl Jandarma Komutan V. Albay Metin Günal, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen eşlik etti.
Vali Varol programın ardından Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. Çocuklarla yakımdan ilgilenen Vali Varol, çeşitli hediyeler verdiği çocuklarla oyunlar oynadı.
Polis Uygulama Noktasında ziyaretlerini sürdüren Vali Varol, Türk Polis Teşkilatının, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla üstlendiği her görevi yerine getiren polislerin bayramını kutladı. Polis Uygulama Noktasının ardından sağlık çalışanlarını Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Vali Varol, Hastanede tedavi gören vatandaşları da odalarında ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Şehit ailesi ziyareti
Vali Varol, Bursa’da cezaevinde görevli infaz ve koruma memurlarını taşıyan servise yapılan saldırıda şehit düşen İnfaz ve Koruma Memuru Cengiz Yiğit’in ailesini, vatan toprağına emanet ettikleri evlatlarından uzak geçirdikleri ilk bayramlarında yalnız bırakmadı.
Hamur’da ziyaret ettiği aileyle bir süre sohbet ederek Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Vali Varol, vatan için canlarını veren tüm şehitleri rahmetle yad etti.

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