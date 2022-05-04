Ağrı'da çiftçilerin mesaisi başladı

Ağrı’da kışı uzun geçiren çiftçilerin yoğun mesaisi başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından olan tarımla uğraşan Ağrılı çiftçilerin tohum ekme mesaisi başladı. Sert geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle birlikte çiftçiler, tarlalarını sürmek ve tohum ekimi için tarlarının yolunu tuttu. Satın aldıkları tohum ve gübreleri römorklara yükleyen çiftçiler, günün erken saatlerinde tarlalarının yolunu tutup traktörün arkasına bağlanan mibzerlere yükledikleri tohumları toprağa ekiyor.

Yakınca köyünde tohum ekmek için zemin hazırlama işlemi yapan çiftçi Muhammed Doğan, “Bu sene karların erimesiyle beraber tarlamıza geldik. Çok fazla kar yağdı bu sene. Bizler de korktuk çok fazla su olduğu için. Sular buğdaya girmesin diye gelip önlemlerimizi aldık. Suyun yolunu açtık. Allah'ın izniyle bu sene tarlaların daha verimli olmasını diliyoruz. Bu seneden çok umutluyuz. Geçen sene açtığımız su kanalları doldu taştı. Geçen sene hiç su yoktu, ama bu sene maşallah bütün kanallarımız su dolu“ ifadelerine yer verdi.

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