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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

İHA

Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kentte İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından son 2 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen öncü ve artçı iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalar sonucunda 6 kilo 30 gram metamfetamin ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.
Başka bir operasyonda ise ekipler, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, 108,16 gram esrar, iki ayrı poşet içerisinde 407,66 gram metamfetamin ve 12 ecstasy hap ele geçirdi. Ekipler ayrıca yaptıkları işlemlerde araçta bulunan 2 kişiden birinin sahte kimlik kullandığını ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından arandığını tespit ederek şüphelileri gözaltına aldı.
Bir diğer operasyonda ise uygulama noktasına yakın noktada yol kenarında duran aracı şüphe çekmesi üzerine kontrol eden ekipler, şüpheli bir kişinin yeleğinin iç cebinde 25 gram metamfetamin ele geçirirken olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem yaptı.
Kentte son olarak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan saha çalışmalarında İran ülkesinden yurda uyuşturucu madde getirileceğine yönelik edinilen bilgi üzerine yapılan çalışma sonucu takibe alınan bir motosiklette ve yapılan aramada; 4 bin 86 kilogram Reçine Esrar, 314 gram Metamfetamin, 686 gram Skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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