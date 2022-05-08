Başkan Sayan’dan Anneler Günü mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Anneliğin dünyadaki en yüce duygulardan olduğunu belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Annelik, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneği annelerimiz, geleceğimize uzanan yolda bizlere rehberlik eden ilk öğretmenlerimizdir. Sevgi sıcaklığıyla vazgeçilmez değerlerimiz olan annelerimiz, hayat zenginliğimizdir. Aile yaşamının ve toplum yapısının güvencesi, sevgiyi, vefayı, cefayı, şefkati, imkânsızı başarmanın örneklerini kendilerinde gördüğümüz kıymetli annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.

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