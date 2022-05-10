Ağrı'da "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenliği" düzenlenecek

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na başvurulan ve kabul edilen "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" projesi 2528 Mayıs'ta kente bilim şenliği yapılacak.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na başvurulan ve 53 proje arasından 5'inci sırada kabul edilen "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" projesi 2528 Mayıs tarihlerinde Millet Bahçesinde bilim şenliği düzenlenecek. Ağrı Valiliği himayesinde Ağrı Belediyesi, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesinin destek verdiği şenlikte; 28 atölye, 100'den fazla bilimsel etkinlik, 5 sergi, 3 yarışma ve 4 söyleşi hazırlandı. Bilim Şenlik hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 7'ncisi düzenlenen Bilim Şenlikleri Programları çerçevesinde başvuruda bulunduğumuz 'Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği 'adlı projemiz 53 proje arasından 5. sırada kabul edilmiştir. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı çerçevesinde desteklemeye değer görülen 'Ağrı Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği' adlı projemiz ile ilimizde ilk kez bilim şenliği yapılacaktır. 2528 Mayıs tarihlerinde Millet Bahçesinde yapacağımız bilim şenliğimize tüm Ağrı davetlidir. 7'den 70'e herkes için bilim var; bilime her yaşta ihtiyacımız var, dedik ve okul öncesinden başlayarak her yaşa her kademeye uygun bilimsel etkinlikler planladık. Proje çerçevesinde 28 Atölye , 100'den fazla bilimsel etkinlik, 5 sergi, 3 yarışma, 4 söyleşi hazırladık. Bunların haricinde Gaziantep'ten içinde 21 atölye bulunan Bilim Tırı, AFAD Deprem Simülasyon Aracı , Meteoroloji Tırı ve çeşitli ayak üstü atölyelerde bulunmaktadır. 4 gün boyunca 09.0016.00 saatleri arasında yapılacak şenlikte, bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilimteknoloji toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanmaktadır. Katılımcılara farkındalık oluşturan, bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içermektedir. Öğrencilerimizi basit malzemelerle bilimsel bilgiye erişebilecekleri, bilimi ve bilim insanını sevdiren içinde sanat ve oyunun da olduğu eğlenceli bir şenlik bekliyor. 25 Mayıs Çarşamba günü saat 10.30 'da olan açılış programımıza tüm Ağrı'yı davet ediyoruz" dedi.

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