AİÇÜ’de "Yükseköğretimde kalite güvence sistemi ve öğrenci katılımı" semineri düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) "Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılımı" semineri ve "İç Kalite Güvencesi Sisteminde Kalite Öğrenci Toplulukları: Rol ve Katkılar” çalıştayı yapıldı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda, Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Kulübünün işbirliğiyle düzenlenen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ,YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkan Yardımcısı Sena Çatal’ın konuşmacı olarak katıldığı seminere, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı ve Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Faruk Kaya, Rektör Yardımcısı Önder Şimşek, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

"Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemi ve Öğrenci Katılımı" seminerinde konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 2017’den itibaren üniversite genelinde oluşturulan birimler aracılığıyla Kalite Kordinatörlüğü’nün aktif bir şekilde görev yürüttüğünü, bu süreçte Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) yönlendirme ve desteğini hissettiklerini söyledi.

Üniversitelerin, ülkelerin genç nesillerini geleceğe hazırlama misyonunu yürüttüğünü belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Paydaşlarımızdan biri olan siz değerli öğrencilerimizin görüş ve düşünceleri bizler için çok önemli. Bu bağlamda “Rektöre Yaz” uygulamasıyla en kısa sürede bizlere ulaşarak üniversitemiz hakkında görüş ve önerilerinizi sunabilirsiniz. Öğrenci merkezli bir yönetim anlayışını güçlendirerek devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Karabulut, “SCImago Institutions Rankings (SIR), 2022 Dünya Üniversite Sıralamasında dünyadaki 30 bin üniversite içerisinden 727’nci, ülkemizdeki üniversiteler içerisinde ise 53’üncü sırada yer almaktayız. Gelecek yıllarda bu sıralamaları düşürerek üniversitemizi dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alacağımızı düşünüyorum. Bu başarımızı daha da artırmak için tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Bu temenniyle birlikte düzenlenen seminer ve çalıştaya Ankara’dan katılan konuşmacı Sayın Gonca Uludağ ve Sayın Sena Çatal hanımefendilere teşekkürlerimi iletiyor, tüm katılımcılara iyi bir seminer geçirmesini diliyorum” diye konuştu.

YÖKAK Öğrenci Komisyonu Akademik Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gonca Uludağ, “Kalite sadece eğitimle değil hayatımızın her alanıyla ilişkili olan bir kavramdır. Kaliteli bir eğitim ve öğretim kurumu olmak isteyen her üniversite eğitim ve öğretim kalitesini nasıl artırabileceğini araştırmalıdır. Üniversitelerin eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinde kaliteli çıktılar almak istiyorlarsa her bir paydaşının birer kalite elçisi olması elzem” diye konuştu.

YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkan Yardımcısı Sena Çatal, “Üniversite kalite güvence sisteminin gelişmesinde önemli role sahip olan öğrencilerin her birinin birer kalite elçisi mahiyetinde olma bilinci içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Bu sayede “Daha Görünür Bir Türkiye’ye Sahip Olma” hedefine ulaşmamız daha kolay hale gelecektir” dedi.

Seminer, teşekkür belgesi takdimi ve soru ve cevap bölümü ve "İç Kalite Güvencesi Sisteminde Kalite Öğrenci Toplulukları: Rol ve Katkılar” çalıştayı ile sona erdi.

