Devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü öldü

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Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI-Doğubayazıt karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole devrilen otomobilden fırlayan sürücü Orhan Yaşa (33), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ağrı-Doğubayazıt kara yolunda meydana geldi. Doğubayazıt yönüne giden Orhan Yaşa´nın (33) kontrolünü yitirdiği 25 GB 045 plakalı otomobil, karşı şeride geçip şarampole devrildi. Kaza sırasında camdan fırlayan Orhan Yaşa, yaşamını yitirdi.

Orhan Yaşa'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Diyadin Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-05-11 17:42:37



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