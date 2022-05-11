Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtaki gümrük muhafaza memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı il merkezinden Doğubayazıt ilçesine giden O.Y. idaresindeki 25 GB 045 plakalı araç, Yeniçadır köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarına devrilen aracı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, kazada araçtan düşen sürücünün olay yerinde hayatını kaybetti. O.Y.'nin Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, gümrük muhafaza memuru olarak Bursa'da görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.