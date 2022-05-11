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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü

İHA

Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen araçtaki gümrük muhafaza memuru hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı il merkezinden Doğubayazıt ilçesine giden O.Y. idaresindeki 25 GB 045 plakalı araç, Yeniçadır köyü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Yol kenarına devrilen aracı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, kazada araçtan düşen sürücünün olay yerinde hayatını kaybetti. O.Y.'nin Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, gümrük muhafaza memuru olarak Bursa'da görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi.

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