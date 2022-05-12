Yaralı şahine jandarma sahip çıktı

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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekipleri yaralı olarak buldukları şahini, koruma altına alarak tedavi olmasını sağladı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Taşlıçay ilçesi Aşağı Esen köyünde arazi içerisinde yaralı bir şahin kuşu olduğu bilgisini aldı.

Bilgi üzerine şahinin bulunduğu araziye giden Jandarma Timi, şahini Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen şahinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

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