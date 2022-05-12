Ağrı’da 78 bin 711 yardımcı kaynak kitap paketi öğrencilere dağıtıldı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 78 bin 711 yardımcı kaynak kitap paketi ücretsiz olarak okullarda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ücretsiz olarak sunulan yardımcı kaynak paketi Ağrı’da 45 bin 616 TYT, 16 bin 504 AYT, 201 YDT ve 10 bin 890 LGS olmak üzere toplam 78 bin 711 yardımcı kaynak kitap paketi ücretsiz olarak okullarda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı. Okullarda öğretmenlerin gözetiminde çözülen örnek sorular öğrencilerin sınavlara hazırlamasında moral ve motivasyonu artırdı.

Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,”Özellikle bölgemizde maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilerin sınavlara hazırlanması hususunda bakanlığımızın verdiği bu destekle eğitimde fırsat eşitliği yakalamış oldu. Öğrencilerimiz yardımcı kaynaklar sayesinde sınavlara son bir aylarını daha güzel bir şekilde değerlendirme imkanlarını buldular. Fırsat eşitliğini her daim gözeten sayın bakanımıza teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunarız” dedi.

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