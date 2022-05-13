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Gelinlik yerine forma giyen kızlar, namağlup şampiyon oldu

DHA

Gelinlik yerine forma giyen kızlar, namağlup şampiyon oldu


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI'da 6 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentte kız çocuklarının evlendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, `Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin´ sloganıyla kurulan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF 3´üncü Lig N Grubu'nda namağlup şampiyon oldu. Futbol takımı, 1922 Mayıs tarihleri arasında 2'nci Lig'e yükselme maçlarına çıkacak.
Ağrı Valiliği öncülüğünde, kız çocuklarının evlendirilmesinin önüne geçmek ve bu kapsamda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 2016 yılında kurulan kadın futbol takımı başarısıyla adından söz ettiriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında kurulan ve yaşları 14 ila 21 arasında değişen sporcular, Ağrı´nın ilk kadın futbol takımı olma özelliğini de taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3´üncü Lig N Grubu´nda namağlup şampiyon olan takım, bir üst lige yükselme maçlarında 19 Mayıs'ta Rize Yeşilçay Spor ile karşı karşıya gelecek. Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, bu maçı kazanırsa, 22 Mayıs'ta ise Panayır SporBornova Hitap Spor karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.
2'NCİ LİGE ÇIKACAKLARINA İNANIYORLAR
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, amatör spor kulüpleri federasyonu sahasında hazırlıklarını sürdüren takımı ziyaret etti. Erim, "2015 yılında erken yaşta evlilik oranlarında Türkiye´de 1'inci olan ilimizde bu durumun önüne geçmek amacıyla 2016 yılında hayata geçirilen proje kapsamında kadın futbol takımı kuruldu. Bu proje çerçevesinde kız çocuklarımız, erkek sporu olarak algılanan futbola başladı. Bunun sonunda da güzel bir futbol takımı ortaya çıktı. 2 sezon boyunca ilimizi 3'ncü ligde temsil ediyorlar. Takımımız 2 sene üst üste, bu sene namağlup şampiyon oldu. Daha önce oynadığımız play-off mücadelelerinde 2'nci Lig'e çıkamadık. Ancak bu sefer ki play-off maçlarını kazanıp hak ettiğimiz yer olan 2'nci Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında ilimizde erken yaşta evlilik oranı yüzde 17´den yüzde 9´luk çıtaya kadar düştü. Bu durumu hem yasal tedbirlerle hem de bu tarz proje ve etkinliklerle en aza indirme noktasında gayret gösteriyoruz. Aynı zamanda bütün imkanlarımızla da takımımıza desteğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.
'ÜLKEMİZİN İŞ İNSANLARINDAN DESTEK BEKLİYORUZ'
Takım kaptanı Hacer Tarılığ (21), 5 yıldır futbol oynadığını belirterek 2'nci Lig´e çıkma yolunda ellerinden gelen bütün çabayı sarf edeceklerini söyledi. Takımlarına destek isteyen Tarılığ, "Bizler kız çocuklarının erken yaşta evlenmemeleri amacıyla oynuyoruz. Bizler kız çocuklarının belli bir yaşa geldikten sonra kendi kararlarını kendilerinin almasını istiyoruz. Takımımız oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak şampiyon oldu. Önümüzdeki hafta 2'nci Lig'e çıkmak için play-off maçına çıkacağız. Bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Düzenli bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ben futbola başladığımda herkes kızlar futbol oynar mı diye düşünüyordu. Ama şu anda herkesin bakış açısı değişti. Başarı geldikçe önyargı değişti. Geçen sene takımımız hep başka futbolculardan oluşuyordu. O arkadaşlarımızın çoğu başka takımda mücadele ediyor. Bizler bu yıl yeni baştan bir takım kurarak yeni arkadaşları futbola kazandırdık. Arkadaşlarımızın hepsi Ağrılı. Aramızda köyden gelenlerde var, yurtlarda kalanlar da. Futbola ilgi duyduğum için başladım. Ailem de zamanla bana destek oldu. Şu an hedefimiz bir üst lige çıkmak ve bireysel olarak da ilerde milli takıma seçilmek. Buradan ailelerden kız çocuklarının önünü açmalarını istiyorum. Spor hiçbir zaman engel değildir. Tam tersine başarıya giden yoldur. Genel olarak ülkemizin iş insanlarından bizlere destek olmalarını istiyoruz. Çünkü bizler namağlup şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.
`FUTBOLU HERKESE ANLATMAK İSTİYORUM´
Spor lisesi öğrencisi ve takımın forvet oyuncularından Ayça Taşdemir de (17) en büyük hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu belirtti.
Bir diğer oyuncu Melek Tanrıverdi ise, "Ağrı Spor Lisesi'nde okuyorum. 9´uncu sınıftan beri futbol oynuyorum. Futbolu çok seviyorum. Zaten ilk amacım spor lisesini kazanmaktı. Buraya gelince de kadın futbol takımına geldim. Ailem bana destek oldu. Futbolu herkese anlatmak istiyorum. Hiçbir zaman kimse ben yapamam, başaramam diye düşünmesin. İnsan istedi mi her şeyi başarabilir. Şu anda hedeflerimize bir bir ulaşıyoruz. Herkesin bize destek olmasını istiyoruz. Hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2'nci Lig'e çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-05-13 09:59:40

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