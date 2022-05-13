Taşlıçay’da golbol turnuvası yapıldı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde golbol turnuvası yapıldı. Taşlıçay Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Tahsin Göksu tarafından organize edilen golbol turnuvası bölgede ilk defa yapıldı.
Engelliler etkinlikleri çerçevesinde Geçitveren Ortaokulu ve Yatılı Bölge Ortaokulu arasında Golbol maçı yapıldı. Görme engellilere özgü bir spor dalı olan Golbol oyunu maçı yapan çocukların empati kurma yeteneklerini geliştirirken, maçı izleyen taraftarlara ise saygı duyarak sessiz bir şekilde izleme farkındalığını kazandırdı.
İlçe Kaymakamı Adem Topaca’nın katılımıyla gerçekleşen müsabaka keyifli ve duygusal görüntülere sahne oldu. Etkinlik Geçitveren Ortaokulunun 64 üstünlüğü İle sonuçlandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.