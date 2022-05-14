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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yakut'tan doğalgaz müjdesi

İHA

Başkan Yakut'tan doğalgaz müjdesi

Uzun yıllardır yılan hikayesine dönen Eleşkirt’in doğalgaz sorunu Belediye Başkanı Ramazan Yakut’un uzun uğraşları sonucu nihayet gideriliyor.
Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Eleşkirt Yayla Düzü Belediye Başkanı Selami Demirtaş ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Başkan Yakut, yaptıkları görüşmede Bakan Dönmez’in kendilerine Eleşkirt için doğalgaz müjdesi verdiğini açıkladı. Yakut, ‘Allah’ın izniyle vatandaşa verdiğim bütün vaatleri yerine getirmenin huzur ve mutluluğu içerisindeyim, kadirşinas Eleşkirt haklı adına Enerji Bakanımız sayın Fatih Dönmez’e teşekkür etmeyi borç biliyorum’ dedi.
Belediye Başkanı Yakut, ‘Göreve geldiğim günden beri vatandaşlarımızın ezici çoğunluğunun benden beklentisi doğalgaz sorununa çözüm bulmamdı. Özellikle bu yaşadığımız kış sezonunda kömür fiyatlarının 7 bin 500 TL’ye çıkması ilçede soba ve kaloriferlerin ortalama 7 ay aralıksız yanması başta ilçe halkımız olmak üzere tüm bölge sakinlerine çok büyük bir maddi külfet getirdi. Şu anda ilçemizin en hayati problemi hiç kuşkusuz yakıt maliyeti dersek abartı olmaz’ dedi.

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