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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözü andıran mağara ilgi gördü

İHA

Gözü andıran mağara ilgi gördü

Ağrı’da bir çift gözü andıran mağara, doğa gezisine çıkan vatandaşların ilgisini çekti.
Ağrı’nın merkeze bağlı Dambat köyünde bulunan ve bir çift gözü andıran mağara, uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle birlikte doğa gezisi yapmak ve güzel havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların ilgisini çekti. Aşağıdan bakıldığında insan yüzünü andırdığını düşündükleri mağarada fotoğraf çeken doğaseverler, bölgenin görülmeye değer olduğunu vurguladı.
Doğa gezisine katılan vatandaşlardan Muhammed Doğan, “Uzun zaman sonra karlarımız eridi, havalar güzelleşti. Çıkıp bir gezelim dedik. Ağrı'nın da güzel yerleri var. Dambat köyünde böyle bir mağaraya denk geldik. Burada fotoğraf çektik. Mağara bizim ilgimizi çok çekti. Aşağıdan baktığımız zaman bir insan yüzü ve gözü gibi görünüyor. Kışın çok gelmek istiyoruz. Ama fazla kar yağdığı için buralara pek gelemiyoruz. Ama kışın o kadar güzel oluyor ki bu dağ tamamen buz tutuyor. Bu sene kış çok uzun sürdü. Havalar güzelleşince biz de çıktık geziyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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