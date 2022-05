Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Ukrayna’ya yardım eli

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden 16 gönüllü öğrenci, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi bağlamında Portekiz’e giderek Ukrayna için sosyal sorumluluk ve yardım projesine katıldı.

Erasmus+ ESC (Avrupa Dayanışma Programı) çerçevesinde Portekiz’de bulunan gönüllüler, Ukrayna için yardım paketi hazırlayarak yurt dışında da birlik ve beraberliği hatırlattı. Ukrayna halkına destek amacıyla getirilen yardım malzemelerini hazırlayan gönüllü öğrenciler, 2 hafta boyunca depoda toplanan yardımları paketleyerek Ukrayna’ya gönderdi.

“Savaşın bir an önce son bulmasını istiyoruz”

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden 16 gönüllü öğrenci, yaklaşık iki haftalık süreçte Portekiz halkının da desteğiyle üç farklı depoda toplanan ve paketlenen ürünleri, tırlara yükleyerek savaş mağduru halk için yola çıkardı.

Gönüllü öğrenciler, iki haftalık süreçte gece gündüz demeden hazırladıkları yardım kolilerinde; kıyafet, oyuncak, mama, kuru gıda, iç çamaşırı, ayakkabı, battaniye, medikal malzeme, hijyen malzemelerinin bulunduğunu belirterek “Her gün üç tır dolusu koli paketlenip tırlara yükleniyor, ihtiyaç sahibi savaş mağduru Ukraynalılar için yola çıkıyor. Yaklaşık iki hafta süren bu seferberliğe Portekiz halkının desteği çok yoğun şekilde hissediliyor. Özellikle oyuncakları kolilere koyarken hissettiğimiz duygu çok trajikti. Savaşın bir an önce son bulmasını istiyoruz.” İfadelerini kullandılar.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da, gönüllü öğrencilerin bu zor süreçte böyle anlamlı bir projede yer almalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Ukrayna için hemen barış sağlanmalı, insanlar öldürülmemeli, ülkenin eski haline dönmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Projeyi yürüten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyelerinden Davut Dağabakan da, öğrencilerin bu süreçte büyük bir özveri ile gece gündüz demeden yardım kolileri hazırladıklarını, tırlarla da Ukrayna’ya gönderdiklerini belirterek, savaşın daha fazla can kaybı ve acı yaşanmadan sona ermesi temennisinde bulundu.

Ayrıca Proje bağlamında Portekiz’in Braga şehrine giden 16 öğrenci; kamusal alanlarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde, proje ortağı kurum ve kuruluşların kamu yararına olan faaliyetlerinde yardımcı oldular. Gönüllüler; spor faaliyetleri, proje üretme, çevreyi koruma faaliyetleri, Portekizce dersi ve dans derslerine katılarak sertifika alabilecekleri derslerden de yararlandılar.

