Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Ukrayna’ya yardım eli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Ukrayna’ya yardım eli

İHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Ukrayna’ya yardım eli

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden 16 gönüllü öğrenci, Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi bağlamında Portekiz’e giderek Ukrayna için sosyal sorumluluk ve yardım projesine katıldı.
Erasmus+ ESC (Avrupa Dayanışma Programı) çerçevesinde Portekiz’de bulunan gönüllüler, Ukrayna için yardım paketi hazırlayarak yurt dışında da birlik ve beraberliği hatırlattı. Ukrayna halkına destek amacıyla getirilen yardım malzemelerini hazırlayan gönüllü öğrenciler, 2 hafta boyunca depoda toplanan yardımları paketleyerek Ukrayna’ya gönderdi.
“Savaşın bir an önce son bulmasını istiyoruz”
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden 16 gönüllü öğrenci, yaklaşık iki haftalık süreçte Portekiz halkının da desteğiyle üç farklı depoda toplanan ve paketlenen ürünleri, tırlara yükleyerek savaş mağduru halk için yola çıkardı.
Gönüllü öğrenciler, iki haftalık süreçte gece gündüz demeden hazırladıkları yardım kolilerinde; kıyafet, oyuncak, mama, kuru gıda, iç çamaşırı, ayakkabı, battaniye, medikal malzeme, hijyen malzemelerinin bulunduğunu belirterek “Her gün üç tır dolusu koli paketlenip tırlara yükleniyor, ihtiyaç sahibi savaş mağduru Ukraynalılar için yola çıkıyor. Yaklaşık iki hafta süren bu seferberliğe Portekiz halkının desteği çok yoğun şekilde hissediliyor. Özellikle oyuncakları kolilere koyarken hissettiğimiz duygu çok trajikti. Savaşın bir an önce son bulmasını istiyoruz.” İfadelerini kullandılar.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da, gönüllü öğrencilerin bu zor süreçte böyle anlamlı bir projede yer almalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Ukrayna için hemen barış sağlanmalı, insanlar öldürülmemeli, ülkenin eski haline dönmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Projeyi yürüten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyelerinden Davut Dağabakan da, öğrencilerin bu süreçte büyük bir özveri ile gece gündüz demeden yardım kolileri hazırladıklarını, tırlarla da Ukrayna’ya gönderdiklerini belirterek, savaşın daha fazla can kaybı ve acı yaşanmadan sona ermesi temennisinde bulundu.
Ayrıca Proje bağlamında Portekiz’in Braga şehrine giden 16 öğrenci; kamusal alanlarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde, proje ortağı kurum ve kuruluşların kamu yararına olan faaliyetlerinde yardımcı oldular. Gönüllüler; spor faaliyetleri, proje üretme, çevreyi koruma faaliyetleri, Portekizce dersi ve dans derslerine katılarak sertifika alabilecekleri derslerden de yararlandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Ağrı'da Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Gözü andıran mağara ilgi gördü
YEREL HABERLER Gözü andıran mağara ilgi gördü
Başkan Yakut'tan doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Yakut'tan doğalgaz müjdesi
AİÇÜ’de fidanlar meyve vermesi için toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER AİÇÜ’de fidanlar meyve vermesi için toprakla ...
Vali Varol’dan Diyadin ziyareti
YEREL HABERLER Vali Varol’dan Diyadin ziyareti
Taşlıçay’da golbol turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Taşlıçay’da golbol turnuvası yapıldı
Gelinlik yerine forma giyen kızlar, namağlup şampiyon oldu
YEREL HABERLER Gelinlik yerine forma giyen kızlar, namağlup şampiyon ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.