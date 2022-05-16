AİÇÜ’de bahar şenliği coşkusu başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) COVID19 Pandemisi nedeniyle ara verilen geleneksel bahar şenliği, yeniden start aldı. Bilim, spor, kültür ve sanat etkinliklerinin yer alacağı şenlikler, yorucu bir eğitim dönemi geçiren öğrencilere yorgunluk atma imkânı sunacak.

1620 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bahar Şenlikleri, resim sergisi ile açıldı. Şenliklerin ilk gününde Öğrenci Yaşam Merkezi’ndeki resim sergisinin açılışını yapan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, daha sonra 15 Temmuz Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen masa tenisi turnuvasında öğrencilerle masa tenisi oynadı.

Pandemi sonrası 20212022 eğitimöğretim döneminde yeniden bir araya gelinen öğrencilerin ders ve sınav yorgunluğunu atmaları için düzenlenen Bahar Şenliği etkinliklerine tüm öğrencilerin katılımını beklediğini belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Uzun bir aranın ardından sağlık ve sıhhat içerisinde güzel bir ortamda bahar şenliklerimizi başlatıyoruz. Doğa ile iç içe, sakin ve huzurlu bir yapıya sahip kampüsümüzde düzenlenen bahar şenliğine emeği geçen tüm arkadaşlara ve öğrencilere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beş gün boyunca merkezi kampüs ve sağlık yerleşkesinde yapılacak Bahar Şenliklerinde hem konferans, söyleşi ve seminerlerden oluşan bilim ve kültür şenliği, hem sanat ve spor şenliği hem de müzik ve eğlence şenliği yapılacak. Şenliğin ilk günü olan 16 Mayıs Pazartesi saat 19.00’da ünlü sanatçı İlyas Yalçıntaş, düzenlenen konserde öğrenciler ve sevenleri ile bir araya gelecek. Bahar Şenliği, 27 Mayıs’ta düzenlenecek Âşıklar Atışmasıyla sona erecek.

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