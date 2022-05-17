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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da silahlı kavga: 5 yaralı

İHA

Ağrı’da silahlı kavga: 5 yaralı

Ağrı’da amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre sabah saat 09.30 sularında Ağrı merkez Dörtyol kavşağında meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile amca çocukları olduğu öğrenilen iki taraf birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Çıkan kavgada aynı aileden Necip Elmas, Sinan Elmas, Yüksel Elmas, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile o sırada yoldan geçen Emine Morkoyun yaralandı.
Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi edinildi.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sinan ile Yüksel Elmas’ın ameliyata alındığı, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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