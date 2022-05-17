Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bahar Şenliği bağlamında düzenlenen kulüpler festivalinde bir araya geldikleri öğrencilerle sohbet etti.

1620 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bahar Şenliğinin ilk gününde, Üniversite Stadyumunda tüm kulüplerin katıldığı Kulüpler Festivali düzenlendi. Danışman akademisyenler ile üye öğrencilerin yer aldığı kulüp stantlarını ziyaret eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencilerden kulüpler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Dr. Varol, üniversite öğrenciliğinin bir insanın hayatındaki en keyifli ve üretken dönemlerden biri olduğunu, telafisi olmayan bu dönemi öğrencilerin iyi bir şekilde değerlendireceklerine inandığını söyledi.

Yaklaşık iki yıllık uzaktan eğitimin ardından öğrencilerle yüz yüze eğitime başladıkları 20212022 eğitimöğretim döneminin tüm öğrenciler için verimli bir şekilde geçtiğini belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, yorucu bir öğrenim dönemi geçiren üniversitelilerin düzenlenen bahar şenliği ile stres atacağını, bu çerçevede gerçekleştirilen kulüpler festivali ile de yeni dostluklara kapı açacaklarına inandığını ifade etti. Üniversite olarak kulüp faaliyetlerine önem ve destek verdikleri kaydeden Prof. Dr. Karabulut, kulüplere üye olan öğrencilerin tanıştıkları diğer öğrenciler ve uzman kişilerle kurdukları iletişim sayesinde üniversite hayatı sonrasında da devam eden kalıcı dostluklara ve sosyal sermayeye sahip olma imkânı bulduklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.