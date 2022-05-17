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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ Eczacılık Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

İHA

AİÇÜ Eczacılık Fakültesi’nde mezuniyet sevinci

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eczacılık Fakültesi’nde 20212022 eğitimöğretim dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet sevinci yaşadı.
AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.
Mezuniyet töreninde konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör olarak göreve başladığı 2017 yılında eğitimöğretime başlayan bu dönemin Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet törenine katılmanın kendisini duygulandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi. Üniversite öğreniminin bireylerin yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Webometrics tarafından Dünya genelinde yapılan ve on binlerce üniversitenin değerlendirildiği araştırmaya göre 5 yıl önce 85009000 arasında olan üniversitemiz 3526’ncı sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atarken, 2022 yılında SCImago Institutions Rankings Yayın Değerlendirme Platformu’nun yaptığı araştırmada ise 30 bin üniversite arasında 727. sırada yer alması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu çerçevede en iyi olduğumuz alanların başında Kimya ve Eczacılık Bilimleri gelmektedir. Bu alanlardaki sıralamamız dünya geneline göre 606650 aralığında olup, bu başarıda emeği olan tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. Başarı çıtasını her geçen gün artıran fakültedeki mezuniyet oranının yüzde 100 olması da ayrı bir gurur vesilesi oldu. Bu başarıya katkı sağlayan tüm genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Sevgili gençler, öğrenim hayatınız boyunca edindiğiniz birikim, yaşam yolculuğunuzda karanlığı aydınlatan bir fener gibi size yol gösterecektir. Türk iş insanı ve yazar Üzeyir GARİH’in yıllar önce okuduğum bir kitabında işaret ettiği gibi hayat, havaya attığımız 5 topla oynanan bir oyuna benzemektedir. Aileyi, sağlığı, dostları ve benliği temsil eden toplar cam, işi temsil eden top ise lastiktir. Camdan oluşan 4 top düşerse kırılır ve yerlerine konulamaz ama lastik top düşse de yeniden zıplatılabilir. Burada siz kıymetli gençlere en önemli tavsiyem, hayatınızda cam topları kırmadan kendi benliğinizi koruyarak, ailenizi, sağlığınızı ve dostlarınızı incitmezseniz başarı da beraberinde gelecektir. Ama işi ve menfaati için ne kadar cam top kırdığını düşünmeden hareket eden o kadar çok insan var ki, siz gençler onlardan olmayın. Bu duygularla mezun olmaya hak kazanan öğrencilerimize bundan sonraki yaşamlarında başarılar diliyor, çocuklarını doğumundan bugüne kadar geçen sürede yetiştiren kıymetli ailelere de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güney, pandeminin gölgesinde geçen koca bir eğitim öğretim döneminin sonunda 5. mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını, mezun olan her öğrencinin işlerini aşkla yaparak mesleklerini yücelteceklerine inandığını söyledi.
Program, fakülte öğrencilerinin sergilediği müzik dinletisi, okul birincisinin mezuniyet kütüğüne plaket çakması, diplomaların verilmesi ve kep atma töreni ile sona erdi.

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