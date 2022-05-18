AİÇÜ’de “Başarılı Bir İşin Sırrı” konferansı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ’de “Başarılı Bir İşin Sırrı” konferansı düzenlendi

İHA

AİÇÜ’de “Başarılı Bir İşin Sırrı” konferansı düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), iş yaşamında başarılı olmanın yollarının anlatıldığı “Başarılı Bir İşin Sırrı” Konferansı yapıldı.
AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda Ağrı Valiliği, AİÇÜ ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleştirilen konferansa Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Dosso Dossi Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Hikmet Erarslan, il protokolü, akademisyen ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Konferansın açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut “Ağrı Doğubayazıtlı hemşerimiz olan iş insanı Hikmet Eraslan, tecrübe ve deneyimle geçmiş bir hayata sahip başarılı bir iş insanı. Aynı zamanda iş dünyası dışında da sanat ve yazarlıkla uğraşmakta. Dezavantajlı olarak nitelendirilen bir bölgeden çıkarak hem ülkemiz hem de dünyada kendinden söz ettirmiş bir marka oluşturdu. Gerçekleştirdiği moda etkinlikleriyle ülkemizin görünümüne katkı sağlayan Eraslan, ilham alınabilecek bir iş insanıdır. Geleceğimizin teminatı olan gençlere iyi bir rol model olabilecek olan iş insanımızı üniversitemizde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.
“Başarılı Bir İşin Sırrı” Konferansı’nda konuşan Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Beş sektörde faaliyet gösteren Holdingimiz, Türkiye’de ihracat sıralamasında 40. sırada yer almaktadır. Yaklaşık 30 bin istihdam sağlamaktayız. Show’u Business (iş) için kullanıyoruz. Holding olarak 300 markanın ürününü 40 ülkeye pazarlıyoruz. İş ile tatili birleştiren, yüzlerce markayı binlerce müşteri ile buluşturan dev bir organizasyon olan Dosso Dossi Fashion Show dünyanın en büyük moda etkinliklerinden biri oldu. Bu yola çıkarken başarısız olmaktan hiçbir zaman korkmadım. Çünkü başarıya giden yol başarısızlıktan ve bu süreçten aldığınız tecrübelerden geçmektedir. Sizlere tavsiyem, kendinizi donanımlı bireyler olarak yetiştirin, cesur olun, hayatı kovalayın ve kararlarınızın arkasında durun. Sizleri gelecekte başarılı bir rakip olarak görmek istiyorum” diye konuştu.
Konferans, soru cevap ve hediye takdimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AİÇÜ Eczacılık Fakültesi’nde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER AİÇÜ Eczacılık Fakültesi’nde mezuniyet sevinci
Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. ...
Ağrı’da silahlı kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da silahlı kavga: 5 yaralı
Ağrı'da akrabaların taş, sopa ve silahlı kavgası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da akrabaların taş, sopa ve silahlı kavgası: 5 ...
Ağrı’da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
YEREL HABERLER Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu ...
Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı
YEREL HABERLER Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı
Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi, 900 bin liralık altın çaldı
YEREL HABERLER Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi, 900 bin ...
AİÇÜ’de bahar şenliği coşkusu başladı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de bahar şenliği coşkusu başladı
Başkan Sayan’ın haklı mücadelesi sonuç verdi
YEREL HABERLER Başkan Sayan’ın haklı mücadelesi sonuç verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.