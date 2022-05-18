Kitap Kardeşliği Projesi ile Doğu ile Batı arasında gönül köprüsü kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitap Kardeşliği Projesi ile Doğu ile Batı arasında gönül köprüsü kuruldu

İHA

Kitap Kardeşliği Projesi ile Doğu ile Batı arasında gönül köprüsü kuruldu

Bursa Birlik Vakfı bünyesinde gönüllü olarak faaliyet gösteren Uludağ Üniversitesi öğrencileri, Ağrı’daki köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek Doğu ile Batı arasında gönül köprüsü kurdu.
2012 yılında Birlik vakfı Bursa Şubesi ve Genç Birlik Bursa tarafından başlatılan “Kitap Kardeşliği Projesi” ile Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören 23 öğrenci, Doğu ile Batı arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla Erzurum, Ağrı ve Kars’ta bulunan köy okulu öğrencileriyle bir araya gelmek için Bursa’dan yola çıktı. Erzurum’dan sonra Ağrı’ya gelen ve burada Taşlıçay, Hamur ve Doğubayazıt’ta bulunan köy okullarını ziyaret eden gönüllü ekip, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Çocuklara okudukları bölümlerle ilgili bilgiler anlatıp meslekleri tanıtan gönüllü ekip daha sonra okul bahçesinde çeşitli oyunlar oynayıp çocukların yüzlerini boyayarak doyasıya eğlendi.
2012 yılında başlattıkları projeyi 10 yıldır devam ettirdiklerini söyleyen Birlik Vakfı Üniversite Başkanı Mehmet Emin Şenses, “ 2012 yılında bir projeye başladık. Bursa Birlik Vakfı ve Birlik Vakfı’nın gençlik teşekkülü olan Genç Birliğin yürütmüş olduğu bir proje bu. Aynı zamanda Uludağ Üniversitemizde bulunan 3 toplulukla beraber 2012 yılından beri bu projeyi yürütüyoruz. Bu sene 10’uncu yılına girdik. Erzurum, Ağrı ve Kars’a geldik. Özellikle projemizde Birlik Vakfı’nın, Genç Birliğin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ve Genel Sekreterimiz Ulaş beyin çok fazla katkısı oluyor. Geldiğimiz illerde bizi misafir eden belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve iş adamlarımız oluyor. Böylelikle 1 hafta süren bir yolculuğa çıkıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“Projenin asıl amacı Doğu ile Batı arasında köprü kurmak”
Projenin asıl amacının Doğu ile Batı arasında köprü görevi kurmak olduğunu söyleyen Proje Koordinatörü Yunus Emre Güreli ise, “Biz buraya çocukların ve okulların ihtiyacını getiriyoruz ama projemizin asıl amacı Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görebilmek. Buraya gelip çocuklara unutulmadıklarını göstermek asıl amacımız. Getirdiğimiz şeyler unutulup gider ama bir çocuğun gülümsemesine vesile olursak o bunu hiçbir zaman unutamaz. Bu süreçte yoruluyoruz ama buraya gelip çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi gördüğümüz zaman bizim tüm yorgunluğumuz silinip gidiyor.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AİÇÜ’de “Başarılı Bir İşin Sırrı” konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER AİÇÜ’de “Başarılı Bir İşin Sırrı” konferansı ...
AİÇÜ Eczacılık Fakültesi’nde mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER AİÇÜ Eczacılık Fakültesi’nde mezuniyet sevinci
Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ağrı Valisi Dr. Varol ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. ...
Ağrı’da silahlı kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da silahlı kavga: 5 yaralı
Ağrı'da akrabaların taş, sopa ve silahlı kavgası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı'da akrabaların taş, sopa ve silahlı kavgası: 5 ...
Ağrı’da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ağrı’da cadde ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı
Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi Ağrı'da uyuşturucu tacirlerine geçit yok
YEREL HABERLER Ağrı'da yaklaşık 25 milyon TL değerinde uyuşturucu ...
Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı
YEREL HABERLER Şerit takip kuralını ihlal eden sürücü kamyona çarptı
Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi, 900 bin liralık altın çaldı
YEREL HABERLER Yan dükkanın duvarını kırıp kuyumcuya girdi, 900 bin ...
AİÇÜ’de bahar şenliği coşkusu başladı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de bahar şenliği coşkusu başladı
Başkan Sayan’ın haklı mücadelesi sonuç verdi
YEREL HABERLER Başkan Sayan’ın haklı mücadelesi sonuç verdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.