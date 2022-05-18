Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir araçta çay paketleri içine gizlenmiş 3 bin 877 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Doğubayazıt Grup Amirliği ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine ve men edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir araç şüphe üzerine durduruldu ve yapılan aramada çay paketleri içerisine gizlenmiş 3 bin 877 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheliler H.A. ve M.C. yakalandı.

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