Başkan Sayan’dan 19 Mayıs mesajı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, milletle beraber başlayan yolculuğun devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Milli Mücadelemizin fikirsel ve düşünsel haritasının çizildiği tarihi yolculuğun başlangıcının 103. yıldönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 günü Samsun’dan başlayan yolculuğunun istikameti Millet, varış noktası ise Milli Mücadele idi.

Bu tarih vatan topraklarının bekası adına yeniden dirilişin ve şahlanışın başlangıç noktasıdır. Milletimizin büyük gayretleri ve fedakârlıklarıyla verdiği bu mücadele bugünkü güçlü Türkiye’nin temellerini atmıştır.

Aradan tam 103 yıl geçti. Milletimizle birlikte başlayan yolculuğumuz devam ediyor. Yakaladığımız başarılarda, istikrar ve güvende gençliğimizin rolü şüphesiz çok büyük. Çünkü biz gençliğimize güveniyoruz. Güçlü ve yeni Türkiye’nin inşası için belirlediğimiz 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzu gerçekleştirecek olan nesiller sizlersiniz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını ve şehitlerimizi saygı ve rahmet ile anıyorum.”

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