Gönüllü hizmet projesiyle Portekiz’e giden 16 öğrenci Ukrayna için seferber oldu

Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi çerçevesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden Portekiz’e giden 16 öğrenci, savaşın gölgesinde yaşayan Ukrayna vatandaşları için sosyal sorumluluk ve yardım projesine katılarak binlerce koliyi Ukrayna’ya ulaştırdı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde eğitim gören 16 öğrenci, Erasmus+ ESC (Avrupa Dayanışma Programı) çerçevesinde Portekiz’e gitti. Burada Türk kültürünü tanıtmak için çeşitli faaliyetler gösteren öğrenciler, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde Paris’e giderek Eyfel Kulesi altında İstiklal Marşı’nı okudu. Portekiz'de bulundukları dönemde Ukrayna ve Rusya savaşının başladığını duyan 16 öğrenci, gönüllüsü oldukları derneğin yardım çağrısında bulunmasının ardından 2 hafta boyunca depoda toplanan yardım malzemelerini kolileyip, savaşın gölgesinde yaşayan Ukrayna halkına ulaştırdı. Yardım kolilerini hazırlarken derin bir üzüntü duyduklarını ifade eden öğrenciler, savaşın bir an önce son bulması temennisinde bulundu.



“İki hafta boyunca gelen yardım malzemelerini koliledik”

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencisi Çiğdem Gök, Ukrayna halkına destek olmak isteyen vatandaşların gönderdiği yardım malzemelerini 2 hafta boyunca kolileyip tırlarla Ukrayna’ya ulaştırdıklarını söyleyerek, “Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olan Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında 16 öğrenci olarak Portekiz’e gittik. Orada çeşitli sosyal aktivitelerde, faaliyetlerde bulunduk. Biz Portekiz’e gittiğimizde UkraynaRusya savaşının ilk haftasındaydık ve haberi duyduğumuzda derin bir üzüntü içerisine kapıldık. Çünkü sivil halkın durumunu ve orada yaşayan çocukların durumunu düşündükçe kendimizi çok kötü hissediyorduk. Günümüzde böyle bir savaşın olması bizi gerçekten çok üzdü. Biz Portekiz’in Braga şehrindeydik ve burada yardımsever bir dernekte faaliyet gösteriyorduk. Derneğimiz bir duyuru yayınladı. İyi bilinen bir dernek olduğu için halk tarafından büyük bir destek gördü. Çok sayıda yardım malzemesi geldi. Gelen malzemeleri kadın, çocuk, medikal malzeme, hijyen malzemesi ve gıda şeklinde kategorize ettik ve kolileyip tırlara yükledik. İki yardım çadırı ve bir depo olmak üzere üç alanda faaliyet gösterdik ve depoda çalışanların hepsi Türk’tü. Biz iki hafta boyunca her gün sabah 9’dan akşam 6’ya kadar yardım malzemelerini koliledik. Bizi derinden etkileyen durumlardan biri gelen kolilerden birinde yüzlerce çocuk oyuncağı, mama, biberon, emzik, kundak ve bebek önlüğü tarzında malzemelerin olmasıydı. Savaşın en büyük etkisini maalesef çocuklar görüyor. Büyük bir travma yaşıyorlar. Umarım bu savaş bir an önce son bulur ve dünya barışı sağlanır” şeklinde konuştu.



“Yardım kolilerini hazırlamak belki savaşta olmaktan bile daha zordu”

Gönüllü hizmet vermek için gittiği Portekiz’de Türk kültürünü tanıttıklarını ve bunun yanı sıra Ukrayna halkı için de yardım malzemesi topladıklarını belirten öğrencilerden Sevgican Demiray ise, “Bizler İstiklal Marşı’mızın kabulünde Paris’e gittik ve Eyfel Kulesi altında İstiklal Marşı’mızı seslendirdik. Oradaki herkes bizi hayretle izledi. Daha sonrasında Braga’nın ortasında Ağrı Dağı Eteği türküsünü söyleyip halay çektik. Braga’daki insanları da içimize alarak böyle bir şölen gerçekleştirdik. Biz yardım kolilerini hazırlarken yorgunluğumuzu hissetmedik. Bu kıyafetleri bebeklerin ve kadınların giyeceğini bilerek hazırladık ve bunları hazırlamak çok zordu. Belki savaşta olmaktan bile daha zordu. Keşke bu savaş hiç başlamasaydı. Umarım güzel, barışın olduğu ve savaşın olmadığı bir dünyamız olur" dedi.

