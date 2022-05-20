Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu

İHA

Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, yurtta büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin mutluluklarına ortak oldu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yetiştirme yurdu ile sevgi evleri sitelerinde büyüyen ve iş hayatına atanan gençlerin nişan ve kız istemelerine gidererek aile birliğini oluşturdu.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, göreve başladığı günden itibaren okul öncesi, meslek liseleri, kentin eğitim kalitesinin artırılması, nitelikli eğitimi ve akademik başarının sağlanması amacıyla gece gündüz demeden fedakârca çalışıyor. Yoğun mesai sonrasında yetiştirme yurdu ile sevgi evleri sitelerinde büyüyen ve iş hayatına atanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan gençlerin nişankız istemelerine gidererek aile kurmalarına destek ve katkılar sağlıyor. İlk olarak yetiştirme yurdu ile sevgi evleri sitelerinde büyüyen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Ömer Polat ile Hülya Kotan çiftinin nişan merasimine katılarak nişan yüzüklerini takan Kökrek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Daha sonra sevgi evleri sitelerinde büyüyen ve aynı müdürlükte memurluk görevini yapan Serkan Yolcu ile Dilek Güven çiftin evliliğe ilk adımı olan kız istemek için Patnos ilçesine bağlı Çukurbağ köyüne giden Kökrek, burada Güven ailesi ile bir araya gelerek bir süre görüştü. Dilek'i dayısından Serkan'a isteyen ve yüzüklerini takarak çifti tebrik eden Kökrek, genç çiftlerin mutlu gününde yanlarında olmak istediklerini belirtti. Çiftlerin maddi ve manevi her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Kökrek, çiftlere ömür boyu mutluluklar temennisinde bulundu. Davetliler yöresel şarkılar eşliğinde oyun oynayıp halay çekerken, çiftler sevinçlerine ortak olan ve mutlu günlerinde yanlarında olduklarından dolayı Kökrek ve davetlilere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönüllü hizmet projesiyle Portekiz’e giden 16 öğrenci Ukrayna için seferber oldu
YEREL HABERLER Gönüllü hizmet projesiyle Portekiz’e giden 16 öğrenci ...
Ağrı'da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Ağrı'da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor ...
Çelebi; “19 Mayıs, her şeyin bittiğinin düşünüldüğü an, yepyeni bir başlangıçtır”
YEREL HABERLER Çelebi; “19 Mayıs, her şeyin bittiğinin düşünüldüğü ...
Başkan Sayan’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sayan’dan 19 Mayıs mesajı
Çay paketleri içine gizlenmiş 3 bin 877 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Çay paketleri içine gizlenmiş 3 bin 877 paket kaçak ...
Kitap Kardeşliği Projesi ile Doğu ile Batı arasında gönül köprüsü kuruldu
YEREL HABERLER Kitap Kardeşliği Projesi ile Doğu ile Batı arasında ...
AİÇÜ’de “Başarılı Bir İşin Sırrı” konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER AİÇÜ’de “Başarılı Bir İşin Sırrı” konferansı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.