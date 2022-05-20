Avukat Taşkın'ın adını yaşatmak için arkadaşları kütüphane kurdular

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ankara Hukuk Fakültesi dönem arkadaşları tarafından hayatını kaybeden Avukat Ayhan Taşkın’ın adını yaşatmak adına mezun olduğu Merkez Naci Gökçe Anadolu Lisesinde yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

19911995 yılları arası Ankara Hukuk Fakültesinden dönem arkadaşları tarafından 2020 yılında hayatını kaybeden Ağrı merkez doğumlu olan Avukat Ayhan Taşkın’ın adını yaşatmak adına mezun olduğu Merkez Naci Gökçe Anadolu Lisesinde kütüphane kuruldu. Okuldaki 350 metre karelik alanında; 350 metre kara lamine parke, 650 metre uzunluğunda raf , 75 metre kare bank, merdiven ve oturma grupları, 18 masa , 50 adet sandalye, 4 koltuk, 2 sehpa, 10 bin kitap , 1 masaüstü bilgisayar, yazıcı ve kütüphane yazılımı, 5 pano, 10 diz üstü bilgisayar, sair aksesuar, kamera ve ses sistemi ile oluşturulan zengin ve donanımlı kütüphane öğrencilerin hizmetine sunuldu. Okulda düzenlenen açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, Taşkın’ın dönem arkadaşları, Taşkın’ın aile fertleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kütüphanenin açılış kurdelesini katılımcılarla birlikte kesen Kökrek, kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Öğrencilerle bir süre görüşen Kökrek,”Okulumuza kütüphane yaptıran rahmetli Ayhan Taşkın’ın dönem arkadaşlarına teşekkür ederim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim” dedi.

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