Ağrı’da dağ tırmanışı gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bağlamında Bubi Dağı’na tırmanış ve bayrak dalgalandırma etkinliği düzenlendi.
Ağrı ili sınırları içinde bulunan Bubi Dağı’na tırmanış ve bayrak dalgalandırma etkinliğine, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik çerçevesinde 2450 metre yükseklikteki Bubi Dağı’na 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü tırmanışı yapan katılımcılar, bayrak dalgalandırma etkinliği gerçekleştirdi.
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