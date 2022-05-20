Ağrı'ya kış geri geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Diyadin ilçesinindeki bazı köyler kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Ağrı'da etkili olan soğuk ve yağmurlu hava kış mevsiminden kalan günleri yaşatıyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ağrı'nın 1925 metre rakımlı Diyadin ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin özellikle yüksek bölgelerindeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı. Rahmankulu, Taşkesen, Hacıhalit, Yolcupınar köylerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meraya götürülen küçükbaş hayvan sürüleri geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, mayıs ayının sonlarında yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-05-20 19:04:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.