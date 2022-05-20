Ağrı’da yağmur yerini kar yağışına bıraktı

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Ağrı’da son günlerde etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezi ve Diyadin ilçesine bağlı yüksek rakımlı birçok köyde etkili olan yağmur, kar yağışına dönüştü. Mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken her yer beyaz örtü ile kaplandı. Meralarda hayvanlarını otlatmaya çıkaran köylüler, kar yağışı sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı.

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