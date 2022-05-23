Ağrı’da yağışlar etkili oldu, çiftçi eski usul elle gübrelemeye döndü

Ağrı’da bir süredir etkili olan yağışların ardından çamurdan dolayı traktörle tarlalarına giremeyen çiftçiler, eski usul elle gübreleme yapmaya başladı.

Uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından ilkbaharın gelmesiyle birlikte etkili olan yağışlar çiftçiye umut oldu. Sağanak yağışlardan dolayı bu yıl topraktan daha fazla verim alacağına inanan çiftçiler, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle traktörlerle tarlalarına su taşırken, bu yıl fazla yağıştan dolayı çamurlaşan tarlarını gübrelemek için eski usule başvurdu. Taban gübresinin ardından tarlalarına boy gübresini elle atan çiftçiler, bu yıl topraktan elde edecekleri fazla verimin sevincini yaşıyor.

Ağrı’nın merkeze bağlı Yakınca köyünde yaşayan ve geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlardan Ömer Alptekin, yağmurdan dolayı çamurlaşan tarlalarına traktörle giremeyince eski usule başvurduklarını söyleyerek, “Birkaç gündür etkili olan yağışlardan dolayı mecburen eski usul elle gübreleme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yerler çok ıslak. Traktörlerimiz var ama onlarla tarlaya giremiyoruz. 2 saat önce başladık inşallah akşam 6 gibi bitireceğiz. İnşallah Allah emeğimizin karşılığını verir. Yağmur bu sene böyle devam ederse herkes için iyi olacak” ifadelerine yer verdi.

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