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Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye Finali Ağrı’da yapıldı

İHA

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye Finali Ağrı’da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında her yıl düzenlenen Genç Sada Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye Finali Ağrı’da düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin katkılarıyla Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları arasında her yıl düzenlenen Genç Sada Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye Finali, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi konferans salonunda düzenlendi. Türkiye genelinde 81 ilden 2 bin 566 öğrencinin katılımıyla düzenlenen il finallerinin ardından her ilin birincisinin katılımıyla Mart ayında bölge finalleri gerçekleştirildi. Ağrı’da gerçekleştirilen Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazanan öğrenciler, vatandaşların yoğun katılımı ile düzenlenen programda Kur’anı Kerim ziyafeti verdi. Sinevizyon gösterimi ile süren Türkiye Finali’nde tasavvuf musikisi korosu sahne aldı.
Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Değerli katılımcılar ve davetliler 1985 yılından 2022 yılına kadar yaklaşık 30 yıllık mazisi olan bir yarışmaya iştirak ettiniz. Bakanlık olarak her okulumuzda çocuklarımızın milli, manevi ve ahlaki kültürel değerleri elde edebilmesi için çaba sarfediyoruz. İmam Hatip okullarım Türkiye’mizde kitabın ayetleriyle kainatın ayetlerini aynı çatı altında birleştiren kurumlar olarak 110 yıldır yoluna devam eden bir çınar olarak yer almaktadır. Bugün bu çınarın gölgesinde yetişen yavrularımızın Kuran tilavetine şahit olacağız.” şeklinde konuştu.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise, “Ağrı’ya bu kadar muhteşem bir kalabalık ve görünüm yakışır. Selahaddin Eyyubi’nin, Hani Baba’nın toprağından Kuran’ın sesi yükselmeli. Başka sesler bize yakışmaz. İlimizde, Hazreti Nuh’un toprağında Kur'anı Kerimi okuma final yarışması yapılıyor. Büyük onur ve gurur duydum. 1412 yıl önce, 610 yılında peygamber efendimize vahiy yoluyla gelen ve bugün hepimizin kitabı olan Kur'anı Kerim bizler için, toplum için önemli bir eserdir. Ne ararsanız var. Adalet var, ilim var, hikmet var, ariflik var, düzen var. Dünyanın, kainatın ve herkesin faydalanabileceği Allah’ın kelamı. Biz bugün ne çekiyorsak Kuran’a uymamamızdandır.” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Davut Kaya, İstanbul Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk ve Ayasofyai Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’ndan oluşan seçici kurul üyelerinin son değerlendirmelerini yapmasının ardından sonuçlar açıklanarak en yüksek dereceyi alan karilere ödülleri takdim edildi.
Doğru, ölçülü ve makamı ile Kur’anı Kerim’i birbirinden güzel okuyan 20 öğrencinin yer aldığı Genç Sada Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde ortaokul kategorisinde birinci Ahmed Kinni, ikinci Eslem Emin Bal ve üçüncü Ömer Baydar olurken; lise kategorisinde birinci Mehmet Ali Sarıtürk, ikinci Mahmut Sami Songur ve üçüncü Abdullah Emir Altun oldu.
Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Vali Yardımcısı Kerem Türker, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

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