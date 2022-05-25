Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi arasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanları kapsayan Akademik İşbirliği Protokolü imzalandı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kırgızistan TürkiyeManas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ı misafir etti. Ziyarette AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ceylan, çeşitli alanlarda işbirliğine imkân sağlayacak bir protokole imza attı.

Geçtiğimiz yıl Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi İş Protokolünü imzaladıkları KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi ile yeni bir işbirliği protokolü yapmaktan dolayı memnun olduklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, imzalanan protokolle, akademisyenler arasında ortak araştırma faaliyetleri yürütülerek akademisyen ve öğrenci değişimi yapılacağını, seminer, kurs, çalıştay ve diğer bilimsel toplantıların düzenleneceğini, eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin ortak yayınlanacağını, bilim, kültür, spor ve sanat etkinliklerinin ortaklaşa düzenleneceğini söyledi.

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