Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), uyuşturucunun insanların bedenine, psikolojisine ve sosyal yaşamına verdiği zararlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Konferansı” düzenlendi.

AİÇÜ, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, “Genç neslin en büyük sorunlarında biri olan uyuşturucu ile ilgili bilgilenmek ve farkında olmak çok önemli. İnsanların yaşamını elinden alan bu konuyla ilgili ülkece topyekûn bir toplumsal duyarlılık göstermeliyiz. Bu anlamda uyuşturucu ile ilgili verilen mesajlara dikkat ederseniz hem kendinizi hem de çevrenizdekileri korumuş olursunuz. Değerli zamanlarını ayırıp konferansa katılan öğrencilerimize, bağımlılıkla mücadele konusunda büyük bir özveri ile çalışan ve üniversitemiz gençlerinde bu konuda farkındalık oluşturan tüm emniyet teşkilatımıza Ağrı İl Emniyet Müdürümüzün şahsında teşekkür ederim” diye konuştu.

Uyuşturucunun kullanıldığında gençlerin bedeninin, sosyal hayatının ve psikolojisinin bozulmasına neden olma yönü ile dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden TÜBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, “Yapılan araştırmalara göre 1524 yaş aralığında merak ve özenti ile başlanan uyuşturucu, günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte organize bir suç haline gelmiş ve terör örgütlerinin de yakından ilgilendiği bir konu haline dönüşmüştür. Tüm kötülerin bir masada buluşarak gençlerimizi adeta yok etmek için plan yaptığı uyuşturucuya illete dur demek ve dünyanın daha güzel bir yer olmasını için el birliği ile bu soruna karşı mücadele etmeliyiz. Gençler sizlere tavsiyem uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturarak toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde geliştirilen UYUMA mobil uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirmeniz ve çevrenizde şüphelendiğiniz bir durum olduğunda ilgili kişilere bilgi vermeniz olacaktır” diye konuştu.

Konferans, katılımcılara plaket takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.