Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ’de uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık konferansı gerçekleştirildi

İHA

AİÇÜ’de uyuşturucu ile mücadele ve farkındalık konferansı gerçekleştirildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ), uyuşturucunun insanların bedenine, psikolojisine ve sosyal yaşamına verdiği zararlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Konferansı” düzenlendi.
AİÇÜ, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, Ağrı İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TÜBİM) Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.
Konferansta konuşan AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, “Genç neslin en büyük sorunlarında biri olan uyuşturucu ile ilgili bilgilenmek ve farkında olmak çok önemli. İnsanların yaşamını elinden alan bu konuyla ilgili ülkece topyekûn bir toplumsal duyarlılık göstermeliyiz. Bu anlamda uyuşturucu ile ilgili verilen mesajlara dikkat ederseniz hem kendinizi hem de çevrenizdekileri korumuş olursunuz. Değerli zamanlarını ayırıp konferansa katılan öğrencilerimize, bağımlılıkla mücadele konusunda büyük bir özveri ile çalışan ve üniversitemiz gençlerinde bu konuda farkındalık oluşturan tüm emniyet teşkilatımıza Ağrı İl Emniyet Müdürümüzün şahsında teşekkür ederim” diye konuştu.
Uyuşturucunun kullanıldığında gençlerin bedeninin, sosyal hayatının ve psikolojisinin bozulmasına neden olma yönü ile dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden TÜBİM Şube Müdürü Murat Sarıgüzel, “Yapılan araştırmalara göre 1524 yaş aralığında merak ve özenti ile başlanan uyuşturucu, günümüzde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte organize bir suç haline gelmiş ve terör örgütlerinin de yakından ilgilendiği bir konu haline dönüşmüştür. Tüm kötülerin bir masada buluşarak gençlerimizi adeta yok etmek için plan yaptığı uyuşturucuya illete dur demek ve dünyanın daha güzel bir yer olmasını için el birliği ile bu soruna karşı mücadele etmeliyiz. Gençler sizlere tavsiyem uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturarak toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde geliştirilen UYUMA mobil uygulamasını akıllı telefonlarınıza indirmeniz ve çevrenizde şüphelendiğiniz bir durum olduğunda ilgili kişilere bilgi vermeniz olacaktır” diye konuştu.
Konferans, katılımcılara plaket takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
YEREL HABERLER Ağrı’da sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
Girişimci iş kadınları, Ağrılı öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Girişimci iş kadınları, Ağrılı öğrencilerle bir araya ...
“1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerinde Güncel Gelişmeler Sempozyumu” sona erdi
YEREL HABERLER “1. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik ...
Ağrı’da kaçakçılık operasyonları: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Ağrı’da kaçakçılık operasyonları: 3 gözaltı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Patnos ve Tutak ilçelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Patnos ve Tutak ...
Kızılay Kadın Kolları, kız çocuklarının elinden tuttu
YEREL HABERLER Kızılay Kadın Kolları, kız çocuklarının elinden tuttu
Ağrı’da "Bilim Dolu Günler, Bilim Şenliği” coşkusu
YEREL HABERLER Ağrı’da "Bilim Dolu Günler, Bilim Şenliği” coşkusu
Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karabulut sporcu öğrencilerle bir araya ...
AİÇÜ ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER AİÇÜ ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ...
Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın Türkiye Finali Ağrı’da yapıldı
YEREL HABERLER Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.