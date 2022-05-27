Yunus Polis Timi çocukların hayalini gerçekleştirdi

Ağrı’da Yunus Polis Timi, anneleri vefat eden Burak (8) ve Sümeyye Santor (10) kardeşlerin motosiklete binme hayalini gerçekleştirerek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Ağrı merkez Sıtkıye Mahallesi’nde anneleri vefat eden Burak ve Sümeyye Santor kardeşleri ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kardeşlerin motosiklete binme hayali olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Yunus Polis Timlerine talimat veren Özen, kardeşlerin hayallerinin gerçekleşmesini sağladı.

Beraberlerinde çeşitli hediyeler ve polis üniformaları ile çocukların ikamet ettiği adrese giden Yunus Polis Timi, çocuklara hediyelerini verdikten sonra onları motosiklete bindirerek mahallede tur attırdı. Mahalleden diğer çocuklara da çeşitli hediyeler veren Yunus Polis Timi ayrıca, annesi vefat ettikten sonra okula gitmek istemeyen Burak Santor’u ikna ederek, yeniden okula dönmesini sağladı. Burak Santor’u 15 Nisan İlkokulu’na teslim eden Yunus Polis Timi, ardından mahalleden ayrıldı.

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