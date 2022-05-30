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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı, yeşilin tonlarıyla ışık saçtı

İHA

Ağrı, yeşilin tonlarıyla ışık saçtı

Ağrı’da yeniden canlanan ve yeşilin her tonuyla renklenen doğa ışık saçıyor.
Ağrı’da uzun geçen kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle yeniden canlanan doğa, kendisine hayran bırakıyor. Yol kenarındaki tarlalarda ve kırsal kesimlerde açan çiçekler doğaya eşsiz bir güzellik katarken, yeşil yapraklarla bezenmiş ağaçlar seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor. Yeşilin her tonuyla renklenen doğa, dron ile görüntülenerek ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıkardı.
Pandemiden sonra vatandaşların sıcak havayı da fırsat bilip iç içe rahatlıkla piknik yaptığını söyleyen Çiğdem Doğan, “Bizler uzun geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla beraber kendimizi doğaya attık. Doğa gerçekten çok güzel, insana huzur veriyor. İnsanların mental sağlığı açısından da çok faydalı. Kış boyunca eve kapandığımız için ilk fırsatta buraya geldik. Köylere gelip fotoğraflar çekiyoruz. Sadece bizler değil, güzel havayı fırsat bilen tüm vatandaşlar piknik yapmaya çıkmış. Yol boyunca gelirken birçok vatandaşın su kenarlarında piknik yaptığını gördük. Özellikle pandemiden sonra insanların yeniden bir araya gelmesi çok iç açıcı bir durum" ifadelerine yer verdi.

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