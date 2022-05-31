Ağrı’nın müze hasreti sona eriyor

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve bir çok medeniyetin geçiş noktasında bulunan Ağrı’nın kent müzesi hayali gerçeğe dönüyor.

Uzun süredir Ağrı’nın turizm noktasında hak ettiği yerde olmadığını dile getirerek çalışmalar yürüten AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 2020 yılının İshak Paşa Sarayı yılı olmasına yönelik çalışmalar yürütmüş, akabinde Ağrı Dağı’nın yeniden turizme kazandırılması için yoğun çaba sarf etmişti.

AK Parti Ağrı Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ekrem Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Müze’nin detaylarını görüşerek Ağrı Kent Müzesi’nin kuruluşunu onaylattı.

Bu müjdeyi sosyal medya hesaplarından paylaşan Çelebi, “Ağrı Müzesi Kuruluş onayı alındı. Kültür ve Turizm bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'dan talep ettiğimiz, Ağrı'mıza Müze Müdürlüğü kuruluşu onaylanmıştır. İlimize resmi olarak Müze Müdürlüğü kurulmuş ve kadro tahsisi yapılacaktır. Müze'nin fiziki binasının oluşturulması yakın zamanda tamamlanacaktır. İlimize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

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