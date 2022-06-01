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5 milyon TL'lik çocukluk hayali; binlerce fidan dikip orman kurdu

DHA

5 milyon TL'lik çocukluk hayali; binlerce fidan dikip orman kurdu


Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)-AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyüne yerleştikten sonra 30 dönümlük araziye binlerce fidan diken Kadir Ardin (53), bozkırın ortasında bir orman oluşturdu. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 5 milyon lira harcadığını belirten Ardin, "Sevdiğim ağaç türlerini diktiğim zaman çoğu kişi, 'Çölün ortasında ağaç olur mu' diyerek bize inanmadı. Ama 7 yıl boyunca mücadele ettik" dedi.
Yıllarca esnaflık yaptıktan sonra bırakan Kadir Ardin, 2015'te Ağrı Dağı eteklerine kurulu köyü Örtülü'ye yerleşti. Burada 30 dönümlük bir arazi satın alan 5 çocuk babası Ardin, sondaj vurarak su çıkardı. Etrafını çevirdiği arazide sulama sistemi de kuran Ardin, 3 bini meyve olmak üzere 5 bin ağaç dikti. Ağaçlara gözü gibi bakan Ardin, bozkırın ortasında yeşilin her tonunun yer aldığı bir orman oluşturdu. Ayrıca arazisine alabalık tesisi ile yapay şelale kuran ve bungalovlar inşa eden Ardin, bölge turizimine de katkı sağladı.
'11 ÇEŞİT MEYVE AĞACININ HEPSİ MEYVE VERDİ'
Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 5 milyon lira harcayarak köyünde orman kurduğunu söyleyen Kadir Ardin, "Yıllarca Ağrı Dağı'nın ismini duyduk ve biliyoruz. Okulların tatil olduğu dönemlerde kaçıp, köye geliyorduk. Çok güzel bir doğası var. O yüzden burada, böyle bir ortamda yaşamak çocukluk hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek için 2015 yılında 30 dönüm araziyi satın aldım. 5 bin tane fidan diktim. Bunun 3 binden fazlası meyve ağacı diğerleri ise farklı türler. Bahçemdeki 11 çeşit meyve ağacının hepsi meyve verdi" dedi.
'ÇÖLÜN ORTASINDA AĞAÇ OLUR MU'
Bu süreçte bazı olumsuz tepkiler aldığını da ifade eden Ardin, "Sevdiğim ağaç türlerini diktiğim zaman çoğu kişi, 'Çölün ortasında ağaç olur mu' diyerek bize inanmadı. Ama 7 yıl boyunca mücadele ettik. Şimdi burası, küçük bir orman haline geldi. Doğa daha da güzelleşti. Bunun üzerine bahçemizde alabalık havuzları, bungalov tipi evler, şelaleler yaptık. Restoran yapıyoruz. Ağrı Dağı aynı zamanda turizm potansiyeli çok büyük olan bir yer. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor ve biliniyor. Böylece buraya gelen turistlere de bu bahçemizde hizmet veriyoruz" diye konuştu. Esnaflığı bırakarak köyünde kurduğu ormanı geliştirmek için çalıştığını anlatan Ardin, devletten kendisi gibi iş adamlarını desteklemesini istedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-06-01 13:08:21

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