Yunus timi çocuklarla ip atlayıp, misket oynadı



Ramazan DEMİR / AĞRI,(DHA)AĞRI Emniyet Müdürlüğü tarafından meydana gelebilecek olaylara anında müdahale amacıyla kurulan yunus timi, motosikletleriyle sokaklarda gezerken kendilerine yoğun ilgi gösteren çocuklarla ip atlayıp, top oynuyor. Çocuklar, polislerle oynamaktan mutlu olduklarını söylüyor.

Ağrı'da Emniyet Müdürlüğü tarafından 2'si kadın 6 polisten oluşan yunus timi kuruldu. Kent merkezinde meydana gelebilecek olaylara anında müdahale edebilmek için motosikletleriyle kent merkezinde cadde ve sokakları gezen yunus timine, çocuklara büyük ilgi gösteriyor. 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaptıkları devriye görevi sırasında Gazi İlkokulu'nda okuyan öğrencilerle buluşan polisler, onlarla ip atlayıp misket oynadı. Polislerin ilgisinden memnun olan çocuklar ise onlarla oynamaktan mutlu olduklarını dile getiriyor.

Yunus timleriyle artık kendilerini daha güvende hissettiklerini söyleyen mahallelilerden Aytaç Yağışman, "Çocuklarımızı polislerin yanında görünce güvende olduklarını biliyoruz. Ayrıca çocukların polisleri sevmesi de çok güzel. Çünkü genelde anne ve babalar çocukları yaramazlık yaptıklarında onları polisle korkutuyor. Ama çocukların şu an olduğu gibi polisten korkması değil de sevmesi gerekiyor. Çok güzel bir şey. Ayrıca Yunus Timinde kadın polislerin olması da ayrı bir güzellik. Çok mutluyuz bu durumdan. Çocuklarımız okulda sokaklarda gördükleri polislerin yanına gidiyor. Biz de durumdan çok memnunuz" dedi.

'BİZİ GÖRÜNCE POLİS OLMAK İSTİYORLAR'

Ağrı'da 10 Nisan'da 2 motosiklet ve 6 personel ile görev yapmaya başladıklarını söyleyen polis memuru Serdar Yazgı, "İlimizde yeni kurulan bir birim olduğumuz için özellikle kullandığımız motosikletler ve üniformamızın renkli olmasından dolayı vatandaş ve çocuklardan yoğun ilgi görüyoruz. Mahalle aralarına girdiğimiz zaman özellikle çocuklar bizleri görünce büyük ilgi ve alaka gösteriyorlar. Bazen ara sokaklardan geçince çocukların ilgisinden dolayı zorlanıyoruz. Çocuklarımız önümüzü kesip beraber fotoğraf çektiriyorlar. Motosiklete biniyorlar. Bizimle oyuncaklarını paylaşıp oyunlar oynuyorlar. Hepsi de bizi görünce polis olmak isltiyorlar. Genellikle biz zaten mahallelerimizdeki okullarda ve caddelerde onların güvenliği için devriye atıyoruz. Yine bu gün geldiğimiz okulun önünde de çocuklar bizimle oyunlar oynayıp vakit geçirdi" dedi.

'OLDUKÇA GÜZEL BİR DUYGU'

Yunus timi polislerinden Zübeyde Bozkurt, çocuklardan gördükleri ilginin kendilerini motive ettiğini söyledi. Göreve başladıkları 10 Nisan'dan beri çocukların ilgi gösterdiğini ifade eden Bozkurt, "Çocuklar, bizleri gördüklerinde sarılmak, oyunlar oynamak istiyorlar. Bizler de onlarla görevimiz müsaade ettikçe vakit geçiriyoruz. Oldukça güzel bir duygu. Ağrı'da çocukların bizleri sevmesi çok mutluluk ve gurur verici bir olay. Vatandaşlarımızla iç içeyiz. Tabii ki mesleğimizde zor bir meslek ama bu durum bu zorluğu ortadan kaldırıyor. Oldukça mutluyuz bu ilgi karşısında." Çocuklarla ip atlayan polis memurlarından Burçin Akyüz de gördükleri ilgiden mutlu olduklarını söyledi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-06-02 11:01:48



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