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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'da sıfır atık malzemeleri ile yapılan ürünler büyük beğeni topladı

İHA

Ağrı'da sıfır atık malzemeleri ile yapılan ürünler büyük beğeni topladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in katılımıyla "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" çerçevesinde Patnos ve Tutak ilçelerinde kursiyerlerin sıfır atık malzemeleri ile dönüştürdükleri ürünler büyük ilgi gördü.
Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde Patnos ve Tutak ilçelerindeki halk eğitim merkezleri kursiyerlerinin bir yıl boyunca hazırladığı ürünlerden oluşan sergi açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Sıfır Atık Projesi çerçevesinde kursiyerler tarafından sıfır atık malzemeler ile dönüştürülen ürünler büyük beğeni topladı. İlçelerdeki halk eğitim merkezlerinin sergi açılışlarına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberindekiler, sergileri gezerek sergilenen ürünleri inceledi. Sıfır atık malzemeleri ile dönüştürülerek birbirinden güzel ürünleri ortaya çıkaran kursiyerlere teşekkür eden Kökrek, sergideki ürünlerin kursiyerlerin hem ellerinden hem de gönüllerinden döküldüğünü söyledi. 20212022 eğitim ve öğretim yılında açılan kurslarda, kursiyerlerin büyük emekler vererek hazırladıkları ürünlerin büyük beğeni topladığını belirten Kökrek," İl merkezinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası' çerçevesinde düzenleyeceğimiz 'Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri' 3 Haziran Cuma günü saat 09.30'da Halk Eğitim Merkezi önünde kortej yürüyüşü ile başlayıp saat 10.00'da Millet Bahçesi'nde açılış programı yapılacaktır. Merkez ve 7 ilçemize ait stantlar gün boyunca tüm vatandaşlarımıza açık olacaktır. Akşam 18.30'da iki aya yakındır elemelerin yapıldığı ve birbirinden güzel seslerin yarıştığı "Genç Sesler Yarışıyor" ses yarışmasını finali yapılacaktır. İlimiz genelindeki tüm vatandaşlarımız etkinliklerimize davetlidir"dedi.

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