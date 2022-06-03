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Ağrı’da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi Ağrı’da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı

İHA

Ağrı’da Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenlendi Ağrı’da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlanan ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’ düzenlendi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ”20212022 Eğitim öğretim yılı Haziran ayı itibari ile 900 öğretmeni görevlendirerek bu sürece dahil etmiş 70 farklı alanda olmak üzere toplamda 3748 kurs açılmasını sağlamış, toplamda 69.690 kursiyere hizmet vermişiz. Yıl sonuna kadar bu sayının 100.000’e ulaşmasını hedeflemekteyiz. Bu yıl açık lisede toplamda 7420 öğrenciye hizmet verip Ağrı ilimizde eğitime katkıda bulunduk” dedi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlanan ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında ‘Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’ düzenlendi. Bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak örgün eğitim dışında kalan öğrenme etkinliklerine katılım kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Ağrı’da düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği, kortej yürüyüşü ile başladı. Halk Eğitim Merkezi önünde başlayan kortej yürüyüşü, etkinliklere ev sahipliği yapan Ağrı Millet Bahçesi’nde son buldu.
Millet Bahçesi’nde düzenlenen şenlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ”Öğrenme isteği doğuştan başlayıp yaşadığımız son ana kadar önemini hissettiğimiz temel ihtiyaçlarımızdandır. Bu durum bizi biz eden ve diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliğimizdir. Sırlarla dolu evreni anlamaya çalışma çabamız insanlığın başlangıcından bu yana devam etmektedir. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sürekli öğrenme, hayat boyu öğrenme sürecinde aktif olarak öğreniyor ve öğretiyoruz. Bunun için ‘’Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim’’ diyoruz. Bu yolda İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak temel hedefimiz öğrenen bireyden, öğrenen topluma, öğrenen ve üreten Ağrı’ya dönüşümü sağlamaktır. Halk Eğitimler bir şehrin kültür ve sanat damarlarıdır. Bizlerde bu damarlarla şehrimizi beslemek ve büyütmek istiyoruz. İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın tamamının hayatının bir yerinde bir halk eğitimi merkezi kursumuzla tanışmasını arzuluyoruz. 20212022 Eğitim öğretim yılı Haziran ayı itibari ile 900 öğretmeni görevlendirerek bu sürece dahil etmiş 70 farklı alanda olmak üzere toplamda 3748 kurs açılmasını sağlamış, toplamda 69.690 kursiyere hizmet vermişiz. Yıl sonuna kadar bu sayının 100.000’e ulaşmasını hedeflemekteyiz. Bu yıl açık lisede toplamda 7420 öğrenciye hizmet verip Ağrı ilimizde eğitime katkıda bulunduk. Halk Eğitimi Müdürlükleri bünyesinde ‘’Geri Dönüşüm‘’ kapsamında sınıflarımızda ahşap malzemeler, atık kağıtlar, eski ve yıpranmış ev tekstili ürünleri, elektronik atık malzemeler, kullanılmayan plastik ve cam eşyalar, modernize edilerek tekrardan değerlendirilmiş, geri dönüşüme kazandırılmıştır. Gidilmedik köy, mahalle, okul, kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütü bırakmadan bütün vatandaşlarımızın hizmetine koştuk. Bakanlığımızın 2022 yılında belirlediği her ilin nüfusunun en az %10 kursiyer hedefini daha Mayıs ayı itibari ile yaklaşmış bulunmaktayız. Bu oranı yüzde 9’un üzerine çıkarmış olmanın haklı gururunu sizlerle de paylaşmak istiyor. Bu vesileyle sözlerime son verirken tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Hayat Boyu Öğrenme Haftanızı kutluyor, saygıları ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Vali Varol, vatandaşların eğitime erişiminin arttırıldığını ve talep ettikleri eğitimlerin düzenlenmesi ile tüm vatandaşların hayat boyu öğreniciler olma yönünde teşvik edildiğini dile getirerek Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nı kutladı. Mehter takımının sahne aldığı, karate ve muaythai gösterisinin yapıldığı şenlik, Halk Oyunları Yarışması’nda Ağrı’yı temsil ederek bölge birinciliği elde edip Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazanan Ağrı Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi tarafından sergilenen gösteri ile sürdü. Ardından, Ağrı'nın Merkezinde ve 7 ilçesinde gerçekleştirilen eğitim ve kursların tanıtıldığı stantları ziyaret eden Vali Varol, ilmek ilmek emek isteyen eserleri büyük bir ilgi ile inceleyip, öğrenmenin yaşam boyu sürdüğünün kanıtı olan kursiyerlerle bir süre sohbet etti.
Hayat Boyu Öğrenme Şenliği’ne, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un yanı sıra Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Önder Şimşek, Vali Yardımcısı V./Hamur Kaymakamı Kerem Türker, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum amirleri, kursiyerler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

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